日經平均指數今年累升16% 見近33年新高

五大商事股累升近18%至34%

事實上，「股神」巴菲特早前高調唱好日股，亦令日本股市近月備受關注。巴菲特上月在東京接受訪問時透露，對伊藤忠商事（日：8001）在內的日本五大商事持股比例增至7.4%，並形容是旗下投資旗艦巴郡（美：BRK.A；BRK.B）在美國以外的最大投資。資料顯示，巴郡早於2020年8月披露購入伊藤忠商事、三菱商事、三井物產（日：8031）、住友商事（日：8053）及丸紅的5%股份，至去年秋季對五大商事股的持股比例再提高至6%左右。據彭博統計，自2020年以來，巴郡對五大商事股的持倉獲利約45億美元（約351億港元）。

外資連續7周淨買入日股

此外，據日本交易所集團（JPX）公布最新一周（5月8至12日）投資領域的交易趨勢顯示，外資期內淨買入5658億日圓（約321億港元），連續7周出現淨買入，累計淨買入金額達2.88萬億日圓（約1631億港元）。