明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
國際金融

6年沽空損失702億 華爾街狼王認失誤

【明報專訊】有「華爾街狼王」之稱的維權投資者伊坎（Carl Icahn）承認，此前大舉押注大市下滑的策略有誤，導致過去6年因沽空而損失近90億美元（約702億港元）。他的控股公司伊坎企業（Icahn Enterprises）（美：IEP）在2008年金融海嘯後開始進行沽空，並在隨後幾年愈趨激進，採用的策略是沽空指數、個股、商業抵押貸款及債務證券。據《金融時報》分析，伊坎在2017年的對冲倉位損失約18億美元，並在2018年至今年首季再損失約70億美元。

認同老話「不要和美聯儲作對」

伊坎稱，曾認為市場將陷入麻煩，但美聯儲在新冠疫情期間向市場注入大量資金，老話說得對：「不要和美聯儲作對。」伊坎企業的申報文件顯示，隨着美聯儲的大規模刺激措施使市場從疫市底急速反彈，伊坎企業在2020及21年來自沽空的虧損達到43億美元。

這些失敗的交易可能削弱他作為華爾街「最令人恐懼」投資者之一的地位。伊坎說：「我一直告訴人，沒有人能在短期或中期市場成功押注，也許我近年犯了一個錯誤，就是沒有堅守自己的建議。」本月早前，著名沽空機構興登堡研究（Hindenburg Research）發表報告，指伊坎企業的價值被高估75%或以上，並指其交易價格，相對於其資產淨值溢價超過200%。

申報文件顯示，伊坎的沽空押注，導致伊坎企業流失數十億美元資金。他將自己近40億美元資金投入公司，以維持投資組合價值的相對穩定。不過為籌集資金，他以手上60%的伊坎企業股份作抵押，換取保證金貸款。

興登堡警告，倘伊坎企業股價暴跌，導致追加保證金，將促使伊坎清算股份，令公司業務可能分崩離析。自沽空報告發表以來，伊坎企業股價跌逾30%。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕沽空 興登堡研究（Hindenburg Research） 沽空機構 伊坎（Carl Icahn）

上 / 下一篇新聞