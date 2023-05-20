報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
消費券
新冠疫情
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
經濟
2023年5月20日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
港交所下月19日推人民幣櫃台股票 20藍籌已申請 首階段欠北水參與
拆局：阿里京東百度未雙重主要上市 仍與北水無緣
人民幣反彈逾600點子 結束3連跌
李嘉誠部分持股轉入家族信託 李澤鉅持股量升
恒指挫276點 科網大跌阿里瀉6%
隔夜拆息見逾15年高 逼近5厘
憂阿里失增長點 大行削目標價 匯豐指分拆雲業務惹疑問
彭博：內地AMC國有股權擬轉至中央匯金
百度元宇宙負責人離職
維他奶發盈喜 下半年實蝕最多逾億
長策會前委員蔡涯棉周日離世
內銀不良貸款率首季微降至1.62%
路透：信宸資本聘花旗售淘大食品
鮑威爾：將先觀察數據變化 市場押注未來兩月不加息概率逾八成
日本上月核心CPI按年漲3.4% 連升20個月
6年沽空損失702億 華爾街狼王認失誤
內地背景買家佔13% 連升3季11年高 分析：新香港人為主 代理睇好千萬以上私樓
新港人逾億入市尚．珒溋4房特色戶
珺瓏灣開放式戶290萬沽 3年半實蝕逾三成
CCL回升2周共逾1% 美議息前樓價窄幅爭持
海逸豪園4房4.8萬租出
交加街舖1720萬沽 不足兩周帳升200萬
陸振球：美或再加息 港樓巿復蘇「短命」?
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
港交所下月19日推人民幣櫃台股票 20藍籌已申請 首階段欠北水參與
拆局：阿里京東百度未雙重主要上市 仍與北水無緣
人民幣反彈逾600點子 結束3連跌
李嘉誠部分持股轉入家族信託 李澤鉅持股量升
恒指挫276點 科網大跌阿里瀉6%
隔夜拆息見逾15年高 逼近5厘
憂阿里失增長點 大行削目標價 匯豐指分拆雲業務惹疑問
彭博：內地AMC國有股權擬轉至中央匯金
百度元宇宙負責人離職
維他奶發盈喜 下半年實蝕最多逾億
長策會前委員蔡涯棉周日離世
內銀不良貸款率首季微降至1.62%
路透：信宸資本聘花旗售淘大食品
鮑威爾：將先觀察數據變化 市場押注未來兩月不加息概率逾八成
日本上月核心CPI按年漲3.4% 連升20個月
6年沽空損失702億 華爾街狼王認失誤
內地背景買家佔13% 連升3季11年高 分析：新香港人為主 代理睇好千萬以上私樓
新港人逾億入市尚．珒溋4房特色戶
珺瓏灣開放式戶290萬沽 3年半實蝕逾三成
CCL回升2周共逾1% 美議息前樓價窄幅爭持
海逸豪園4房4.8萬租出
交加街舖1720萬沽 不足兩周帳升200萬
陸振球：美或再加息 港樓巿復蘇「短命」?
周末睇樓好去處
港交所下月19日推人民幣櫃台股票 20藍籌已申請 首階段欠北水參與
拆局：阿里京東百度未雙重主要上市 仍與北水無緣
人民幣反彈逾600點子 結束3連跌
李嘉誠部分持股轉入家族信託 李澤鉅持股量升
恒指挫276點 科網大跌阿里瀉6%
隔夜拆息見逾15年高 逼近5厘
憂阿里失增長點 大行削目標價 匯豐指分拆雲業務惹疑問
彭博：內地AMC國有股權擬轉至中央匯金
百度元宇宙負責人離職
維他奶發盈喜 下半年實蝕最多逾億
長策會前委員蔡涯棉周日離世
內銀不良貸款率首季微降至1.62%
路透：信宸資本聘花旗售淘大食品
鮑威爾：將先觀察數據變化 市場押注未來兩月不加息概率逾八成
日本上月核心CPI按年漲3.4% 連升20個月
6年沽空損失702億 華爾街狼王認失誤
內地背景買家佔13% 連升3季11年高 分析：新香港人為主 代理睇好千萬以上私樓
新港人逾億入市尚．珒溋4房特色戶
珺瓏灣開放式戶290萬沽 3年半實蝕逾三成
CCL回升2周共逾1% 美議息前樓價窄幅爭持
海逸豪園4房4.8萬租出
交加街舖1720萬沽 不足兩周帳升200萬
陸振球：美或再加息 港樓巿復蘇「短命」?
prev
next