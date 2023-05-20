CCL回升2周共逾1% 美議息前樓價窄幅爭持

【明報專訊】二手樓價續窄幅爭持，中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL，最新報166.77點，按周升0.54%，有關數字反映5月美國聯儲局議息前1周的市况。早前復活節假後CCL由168點連跌3周降至165點水平，但近2周反彈回升共1.02%，顯示美國議息前，市場期望加息周期結束，樓價輕微回升。