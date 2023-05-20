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經濟

香港地產

CCL回升2周共逾1% 美議息前樓價窄幅爭持

【明報專訊】二手樓價續窄幅爭持，中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL，最新報166.77點，按周升0.54%，有關數字反映5月美國聯儲局議息前1周的市况。早前復活節假後CCL由168點連跌3周降至165點水平，但近2周反彈回升共1.02%，顯示美國議息前，市場期望加息周期結束，樓價輕微回升。

近5周計，CCL累跌0.97%，整體樓價反覆偏軟，指數在165點以上窄幅爭持。至於加息後市况，將於未來幾周公布的CCL中反映。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報168.08點，按周升0.31%。CCL（中小型單位）報166.62點，按周升0.43%。CCL（大型單位）報167.56點，按周升1.12%。CCL Mass、CCL（中小型單位）及CCL（大型單位）齊回升2周，分別累升0.78%、0.91%及1.64%。

新界西港島升 九龍新界東跌

事實上，今年計CCL已累升達6.38%，當中，CCL Mass升7.53%，CCL（中小型單位）上升7.68%，CCL（大型單位）上升0.54%。地區方面，新界西CCL Mass報155.70點，按周上升2.74%，並終止2周連跌。港島CCL Mass報169.60點，按周上升1.61%，連升2周共1.64%。九龍CCL Mass報162.85點，按周下跌0.73%。新界東CCL Mass報179.36點，按周下跌2.63%，連升3周後回軟。

相關字詞﹕樓價窄幅爭持 中原城市領先指數CCL

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