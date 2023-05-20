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經濟

香港地產

珺瓏灣開放式戶290萬沽 3年半實蝕逾三成

【明報專訊】長實（1113）及新地（0016）合作的屯門青山公路飛揚項目，兩期先後劈價，以低於同區二手呎價的約1.2萬元水平推盤，拖累區內二手做價。市場消息稱，2021年入伙、樓齡約2年的掃管笏恆大．珺瓏灣，新近有開放式以290萬元易手，2019年一手入市的原業主帳面勁蝕逾120萬元或近三成，若連使費計，蝕幅更逾三成。

上述單位為1期2A座高層E室，實用224方呎、開放式間隔，代理消息指出，最新以290萬元易手，實呎12,946元，貼近飛揚2期開價。原業主2019年11月411萬元一手購入，持貨3年半，帳蝕121萬元或約29.4%，屬屋苑歷來最大宗蝕讓個案。若連使費計，料原業主需實蝕逾134萬元或32%。

另值得留意，是次成交價低於300萬元，估計新買家是次入市可受惠於新印花稅階，只需付100元印花稅，在半新盤市場較罕見。

晉海2房半821萬沽 5年實蝕一成

二手蝕讓個案明顯增加，香港置業首席分區董事劉浩勤表示，將軍澳日出康城晉海3B座低層A室，實用面積541方呎，2房連士多房間隔（俗稱2房半），以821萬元易手、實呎15,176元。原業主2018年5月983.66萬元一手購入，持貨約5年，帳蝕162.66萬元或約16.5%。不過，原業主一手購入單位時可享最高達約10.5%的現金回贈，計及回贈及是次使費後，料原業主仍實蝕逾103萬元或約10.5%。

投資者無睇樓下580萬購東環1房

新盤貼市價推盤拖累各區二手交投，東涌本月至今暫僅錄二手成交，惟本港與各地通關後，仍吸引投資客入市區內。中原地產分行經理曹嘉華表示，東涌東環5B座高層3室單位，實用面積408方呎，1房間隔，有投資者看好通關後前景，無睇樓下以580萬元購入，實呎14,216元。原業主2015年1月421.44萬元一手買入，持貨約8年，帳面獲利158.56萬元或38%。

相關字詞﹕無睇樓入市 二手成交 東環 晉海 蝕讓成交 恆大．珺瓏灣

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