新港人逾億入市尚．珒溋4房特色戶

尚．珒溋自2019年9月起開售至今累售622伙，佔全盤667伙約93%，連同車位等套現約127億元。

嘉峯匯洋房1.368億沽 啟德新高

另外，嘉華（0173）旗下已屆現樓的啟德嘉峯匯的花園洋房1號，實用面積3189方呎，4房4套間隔，另連771方呎花園及614方呎天台，以1.368億元連3個車位招標售出，成交價創啟德區新高，實呎42,897元。事實上，是次已屬嘉峯匯今年第三度刷新啟德區新盤成交價紀錄。資料顯示啟德區對上一個成交價新高紀錄於今年3月錄得，相關成交為嘉峯匯花園洋房2號，連3個車位以1.3538億元沽，即是次成交將紀錄推高142萬元或約1%。嘉峯匯自2019年底推出以來累售1002伙，連車位合共套現約125億元，現餘最後4個頂層特色戶待售。

另嘉里（0683）旗下九龍龍駒道豪宅緹外，相隔約半年再推出單位招標，周四晚上載新一份銷售安排，推出1伙分層單位於下周一起招標。據銷售安排，最新招標單位為2座5樓A室，實用面積4557方呎，4房4套間隔連3間工人房。是次推出招標單位正上層的2座6樓A室，實用面積4451方呎，同屬4房4套連3間工人房間隔，於去年11月以逾2.58億元售出，實呎5.8萬元。