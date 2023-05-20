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經濟

長策會前委員蔡涯棉周日離世

【明報專訊】大家樂（0341）公布，獨立非執董蔡涯棉於今年5月14日離世，董事局對此深感哀痛。

年65歲的蔡涯棉，曾為本港長策會委員及房委會委員，除了因擔公職外，亦因他自稱為「梁粉」（支持前特首梁振英）而為市民所熟悉。

蔡涯棉從事房地產業逾40年，兼任長策會等職務的同時，於2013年加入恒地（0012），一直負責恒地中國營銷及買地工作，直至去年底退休。他亦為香港房地產協會有限公司副會長。

從事房地產業逾40年

對於兼任公職又加盟地產商，當時蔡涯棉曾解釋，自己雖未到花甲之年，身邊人已多享退休生活，相反自己除了公職及陪太太行山就沒有特別興趣，又諗到男人退休易衰老，加上本身對由規劃至賣樓賣到滿堂紅最感興趣，恒基中國業務版圖大幅員廣，具挑戰性，才選擇加盟「四叔」（恒地）旗下。

蔡涯棉以往發言亦曾惹爭議，包括他曾建議放寬啟德發展區的地積比率，並將體育城用地改為建屋，令發展區的住宅單位增加一倍。其後引起體育界強烈反彈，最後他為言論道歉。

蔡涯棉在去年底自恒地退休時表示，未來希望做一些服務社會的工作、傳福音和與年輕朋友分享其過去42年來在香港及內地工作、創業、經營、發展等的經歷和體會，也希望能將一些地產置業投資的知識和經驗與年輕朋友分享，冀大家能安居樂業。

相關字詞﹕恒地 大家樂 房委會 長策會 公職 蔡涯棉

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