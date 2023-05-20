彭博：內地AMC國有股權擬轉至中央匯金

報道引述知情人士稱，根據目前的方案，財政部持有的中國信達、中國長城和中國東方三家資產管理公司的國有股權將劃轉給中央匯金，並由中央匯金根據國務院授權統一履行出資人職責。

其中一位知情人士指出，中央匯金母公司中投公司將負責相關機構領導班子的管理。中國證券金融公司（中證金公司）及其他一些相關市場經營類金融國資股權也將被劃入中央匯金。

將政府部門監管及股東角色分開

中證金公司在2015年中國股災救市行動中曾扮演重要角色，當時為求阻止內地A股跌市，由人行向中證金公司提供流動性支持，多渠道支持中證金公司維護股票市場穩定，守住不發生系統性、區域性金融風險的底線。

報道又指出，中國在金融領域採取的這些新動作顯示，高層有意將政府部門的監管角色和股東角色分開，通過釐清這些職責使國有金融企業受到更好的約束，亦可以使新成立的金融監管總局在經濟復蘇基礎不牢之際，專注於防範和化解風險。報道指中國財政部、國家金融監督管理總局和中投公司未有即時回覆彭博的置評請求。

據中央匯金官網顯示，其直接持有18家金融機構股權，包括國家開發銀行、國有四大行農行（1288）、中行（3988）、建行（0939）、工銀（1398）；亦有光大集團、中再集團，以及中金（3908）和中信建投（6066）、中國銀河（6881）等券商。