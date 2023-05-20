憂阿里失增長點 大行削目標價 匯豐指分拆雲業務惹疑問

明報記者 周永雄

受目標價遭調低影響，阿里股價曾挫約6.6%，低見82元，收市仍跌6%，至82.45元，成「最傷」藍籌，成交額77.1億元，為成交額最大股份，而沽空額更升11%，至7.76億元。

高盛料雲智能每股值15.6元

阿里巴巴日前公布，計劃以派息分配方式，將雲業務悉數派予股東，及後雲智能集團將尋求成為獨立上市公司，目標於在未來12個月內完成。

匯豐環球研究認為，縱使阿里巴巴重組或可釋放部分業務價值，但雲業務全面分拆引發市場疑問，因為雲業務及國際商業被視為阿里巴巴長期的增長點。大和認為重組將釋放業務價值，且雲業務分拆後，或提高電子商務業務利潤率。高盛則估計每股雲智能集團價值約15.6元。

富瑞削目標價18%至176元

多家證券商調低該股目標價，其中富瑞削減17.8%，至176元，但對比昨日收市價仍有1.1倍的潛在升幅，其他券商則下調目標價介乎1.4%至8.5%。高盛目標價上望133元，因該股面對商品毛交易總額（ GMV）增長稍慢，以及競爭更趨激烈的風險。

另外，阿里巴巴截至3月31日止第四季度，剔除未支付訂單，淘寶和天貓線上GMV同比錄中單位數下降，但花旗引述管理層稱，無論用戶數目和GMV於2至4月同比已轉增長，美銀便預測中國零售GMV於截至6月30日止季度將重拾增長。將目標價調低8.5%至129元的美銀認為，消費復蘇步伐稍慢，故把阿里2024和2025年度收益預測調低5%至6%，但非核心業務重組後利潤率或改善，抵消部分影響。