明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

人民幣反彈逾600點子 結束3連跌

【明報專訊】人民幣匯率昨單日轉強，從低位反彈逾600點子（1萬點子等於1元），結束連跌3日走勢。人民銀行傍晚於網站發出通告，提出必要時對人民幣匯率順周期、單邊行為做糾偏，遏制投機炒作。有分析認為，美國再加息空間有限，下半年經濟衰退更明顯下將拖累美元轉弱，人民幣第三季有機會轉勢回升。

人行：必要時糾偏遏投機炒作

人民幣昨日中間價再低開389點子報7.0356後，由於市場解讀為未見中央有明顯阻貶信號，令人民幣早段進一步走軟，一度低見7.06水平為半年新低，惟中午過後走勢顯著轉強，至昨傍晚見7.012水平、單日轉強逾600點子。有交易員指11時過後見多了銀行自營美元平倉止賺盤、推動人民幣匯率回升。

按人行昨日傍晚發出通告指出，外匯市場指導委員會周四舉行了今年首次會議，指近期發達經濟體高利率、高通脹、高債務並存，美歐銀行業風險事件不斷，推升市場避險情緒，短期支持美元匯率偏強，令人民幣匯率近日雙向波動明顯。

事實上過去一周美匯指數走強，亞洲主要貨幣兌美元都「相形見絀」，當中日圓全周兌美元便貶值近2%（見圖）。

會議又指出，人行、外匯局將會加強監督管理和監測分析，強化預期引導，必要時對順周期、單邊行為進行糾偏，遏制投機炒作。

分析料人民幣第三季轉升

人民幣昨日自去年11月底的低位反彈，信銀國際首席經濟師卓亮認為，內地經濟基本仍在復蘇，人民幣在早前貶值過急因此修正跌勢，同時也受美元指數自103.5的高位回落有關。短期而言，內地經濟復蘇遜預期，近日存貸利率下調間接帶動中國債息下跌，加上美國國債孳息因債務談判未果刺激上升，仍會對人民幣帶來一定壓力，預期在7算附近徘徊。不過，他指美國再加息的空間有限，預期美國下半年經濟衰退更為明顯，帶動美元轉弱，認為人民幣將在第三季轉勢回升。

上 / 下一篇新聞