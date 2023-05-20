港交所下月19日推人民幣櫃台股票 20藍籌已申請 首階段欠北水參與

港交所指出，擬於市場準備就緒時在香港證券市場推出雙櫃台模式及雙櫃台莊家機制。港交所已安排在5月至6月期間進行一系列測試和演習，以協助市場參與者熟悉雙櫃台模式下的交易和結算安排，測試將於6月2日結束。

雙幣櫃台模式下，投資者可將持有的港元及人民幣櫃台股票互換，並可於同一日進行跨櫃台交易，例如在買入同一股份的人民幣計價股票後，即日沽出港元計價股票。

可於同日跨櫃台交易

港交所暫未透露已參與雙櫃台機制的莊家數目，並表明歡迎市場參與者申請成為雙櫃台莊家。港交所已就引入雙櫃台模式及雙櫃台莊家機制修訂相關規則，政府亦已修例，豁免莊家合資格交易的印花稅。雙櫃台莊家將為人民幣計價股票提供買賣雙邊報價，以提供流動性，並收窄港元與人民幣股票之間的差價。首批雙櫃台證券及莊家名單將會適時公布。

本報統計，自3月以來，至今已有23家上市公司公布申請增設人民幣櫃枱，包括19隻藍籌股及將於6月5日季檢換馬染藍的京東健康（6618），合共佔恒指約52%市佔比重。當中五大重磅科技藍籌ATMXJ，即騰訊控股（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）、小米集團（1810）及京東（9618）均已公告申請，其他重磅股有友邦（1299）、港交所（0388）、中國移動（0941）及中國平安（2318）等，惟匯豐控股（0005）及重磅內銀股均未申請人民幣櫃台。

匯控重磅內銀未有申請

上市公司申請增設人民幣櫃台毋須向港交所支付任何費用，惟港交所表明會根據市值、交易流動性、雙櫃台莊家於其人民幣櫃台提供流動性的潛在興趣，以及市場就雙櫃台交易及交收的支援是否準備就緒等主要標準，決定指定或撤除雙櫃台證券。換言之，人民幣櫃台申請並非來者不拒。

港交所行政總裁歐冠昇早前接受本報訪問時，亦表明首階段會先集中市值及流通量最大的股份增設人民幣交易櫃台，稍後再擴大至更多股份。

申請非來者不拒

歐冠昇昨日表示，雙櫃台模式的推出是香港資本市場發展的又一重要里程碑，不僅將為發行人和投資者提供更多交易選擇，也將豐富我們的人民幣產品生態圈，鞏固香港作為全球最大離岸人民幣中心的地位，進一步推動人民幣國際化。

明報記者