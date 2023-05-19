旺角一籃子物業放售 市值3.73億

梁表示，該批物業包括煙廠街4號東匯全幢商住綜合物業、花園街1K號全幢兩層商舖、豉油街60至104B號鴻都大廈地下7號舖、何文田街19至21C號何文田大廈地下101號室住宅單位。梁氏透露，業主購入物業後一直作收租用途，隨着內地旅客回歸，將帶動商舖租務市場回暖及投資市道升溫，尤其旺角區的消費市道，故業主決定趁勢放售物業。

羅守輝放售招商局大廈5伙 市值1.5億

此外，資深物業投資者羅守輝持有的上環信德中心招商局大廈9樓，現委託中原放售5個單位，其中912及913室，屬市景單位，面積合共2114方呎，意向呎價2.3萬元，意向價約4862萬元；另901、920及902室，正海景戶，以意向呎價2.5萬元放售，以面積4105方呎計，意向價逾1.02億元，5伙市值逾1.5億元。據悉，羅氏在2016年起分階段購入，涉資約1.5億至1.6億元，即沽出單位料平手離場。

利嘉閣（工商舖）首席聯席董事朱志健亦稱，獲委託出售灣仔軒尼詩道385至391號軒寧大廈地下1、2號舖連1樓全層，總面積約6,288方呎，意向價2億元，呎價約31,807元，物業可交吉出售。原業主2008年8月7565萬元購入，若以意向價售出，帳面將獲利1.24億元或1.64倍。

另一邊廂，有投資者在市場尋寶，資料顯示，西半山般咸道59至61號金風大廈地下D舖，面積約350方呎，上月下旬以830萬元易手，呎價2.37萬元，登記買家DUKE KING LIMITED，公司董事為盛滙商舖基金創辦人李根興。原業主去年12月1080萬元購入，持貨僅約半年，帳面蝕讓250萬元或23%。