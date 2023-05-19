太陽世紀前執董6000萬沽帝景園

都會駅一年來首現逾1500萬成交

大型屋苑亦見高價成交。中原高級分區營業董事伍錦基稱，將軍澳調景嶺站都會駅第1座高層H室，實用面積888方呎，4房1套連多用途房間隔，享海景，以1523萬元易手、實呎17,151元，成交價為屋苑自去年5月來首度重上1500萬元大關。原業主2014年1145萬元購入，帳面升值378萬元或33%

中原資深區域營業經理胡耀祖表示，馬鞍山新港城C座中層01室，實用面積490方呎，3房間隔，以698萬元成交，實呎14,245元。資料顯示，屋苑上月底成交的C座高層01室，同為實用面積490方呎3房戶，以682萬元成交，實呎13,918元，即同類單位約半個月成交價升16萬元或2%。