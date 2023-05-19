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經濟

香港地產

University Hill 2B次輪185伙即日沽清 漏夜加推132伙 連2A不足一月售逾700伙套現48億

【明報專訊】本港銀行本月初再度跟隨美國加息後，新界區上車盤承接力似乎未受影響。新地（0016）大埔白石角University Hill第2B期昨日次輪以價單形式發售185伙，開售約6小時即全數沽清，料套現約12.5億元。發展商即晚加推4號價單共132伙。

明報記者 容婌維

University Hill系列自4月底起展開4輪大型銷售，當中3輪在本月銀行宣布加息後進行，4輪銷售均即日沽清以價單發售的單位。連同招標售出的單位，University Hill 2A及2B期於不足一個月累沽約702伙，料套現逾48億元。項目今輪截收逾5200票，超額約27倍。

代理稱2B次輪投資客佔三成

美聯物業住宅部營運總監張子存透露，今輪入票的買家約三成為投資客；若以地區劃分，新界區客仍佔約八成，其餘來自九龍及港島的客人則分別佔約15%及5%。受University Hill第2B期昨日沽出185伙帶動，5月新盤市場成交增至約755宗，較上月同期約690宗多出近一成。

University Hill開售亦帶動白石角區內其他屋苑交投。鷹君（0041）旗下已屆現樓的白石角朗濤，昨日招標售出1伙特色戶。成交紀錄冊顯示，項目昨日招標售出7A座地下A室，實用面積1343方呎，3房間隔，另連478方呎花園，以2800萬元連1個車位售出，實呎20,849元，買家採1080天、即約3年成交期。同時，買家可享提前入住優惠，及獲發展商代繳4.25%稅款。

朗濤特色戶2800萬沽 3年成交期

值得留意，上述單位早前曾以2888.8萬元售出（不連車位），惟買家其後撻訂；即是次成交價比之前低88.8萬元或約3%。據當時成交紀錄冊顯示，買家成交期雖然同為1080日並可提前入住，但獲代繳15%稅項開支。是次成交價有異，或由於支付條款不同所致。

市區方面，華懋與港鐵（0066）合作的何文田站瑜一第1A期瑜一．天海，將於周日首輪推售90伙，同系第1C期則在此前連錄成交。1C期本月接連售出6伙，套現逾1億元。

瑜一1C期連錄2宗成交 吸金3712萬

瑜一第1C期昨售出2伙標準戶，吸金逾3712萬元，包括第5B座3樓A室，實用面積656方呎，3房1套間隔，成交價1867.53萬元，實呎28,468元；以及5A座23樓B室，實用面積576方呎，2房連儲物房間隔，成交價1845.44萬元，實呎32,039元。

瑜一1C期自4月初開售至今累售173伙，佔該期214伙約八成；而項目第1B期及第1C期自今年3月開售以來，累沽約353伙、套現總額估計逾60億元。

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