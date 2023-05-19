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經濟
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投資策略

經濟穩定增長 資金湧迪拜豪宅市場

【明報專訊】油價2020年後做好，富豪資金持續流入中東的迪拜豪宅市場，當地豪宅價格於過去3年累升逾1.4倍。MAG of Life首席執行官Talal Moafaq Al Gaddah指出，迪拜的多元經濟模式，不僅可減少當地經濟對石油產業的依賴，並有助於經濟穩定增長，支持迪拜的豪宅市場向好，認為當地豪宅價格有條件進一步上升。

迪拜目前為全球第四大活躍的豪宅市場，僅次於紐約、洛杉磯和倫敦。Talal Moafaq Al Gaddah表示，在環球經濟增長放緩、地緣政治局勢緊張及利率趨升的情况下，去年迪拜樓市展現出強勁的韌性，2022年全年迪拜住宅成交量達90,881宗，超越了2009年創下的全年錄得81,182宗住宅成交的紀錄，而根據世邦魏理仕的數據，成交量的增長勢頭延續至今年初，今年1月迪拜住宅成交量按年大升69.2%。

去年迪拜住宅成交逾9萬宗創新高

近年迪拜樓價亦持續攀升，其中豪宅價格表現尤其出眾。據萊坊最近公布覆蓋全球46個城市的萊坊全球豪宅指數，截至今年3月底止，環球豪宅價格按年跌0.4%，但期內迪拜豪宅市場受惠於富豪資金持續流入，當地豪宅價格按年大升44.2%，為升幅最大的城市，遠遠拋離升幅第二大城市美國邁阿密，期內邁阿密豪宅價格按年升11%，而於2020年首季至2023年首季的3年間，迪拜豪宅價格更累升近1.5倍，同期邁阿密豪宅價格累積升幅約59%。

當地豪宅價格按年大升44%

Talal Moafaq Al Gaddah認為，近年迪拜豪宅市場能夠持續吸引到高資產淨值人士，主要基於其多元經濟發展，當中較為專注於發展旅遊、貿易及金融服務業，有助當地經濟於環球經濟不明朗的情况下保持穩定增長，並且減低油價變動對迪拜經濟的影響，同時迪拜具備世界一流的基建設施，再加上一系列旨在提升迪拜對環球企業、投資者及人才吸引力的經濟改革，亦令迪拜經濟在外圍經濟充滿挑戰的環境下展現韌性。

事實上，迪拜經濟並不如環球其他地區般面臨多種不確定性，因而被投資者視為一個安全的「避風港」，吸引愈來愈多富裕投資者將資金投入迪拜，當地豪宅市場亦因而受惠。

不設房產稅資本增值稅

市場普遍預期至2023年底，迪拜豪宅價格將較2021年上升50%。Talal Moafaq Al Gaddah補充，除經濟穩步增長，迪拜吸引的稅制亦有助吸引環球資金流入，其中包括不設房產稅及資本增值稅等，因而看好迪拜豪宅市場前景，並認為當地豪宅價格有條件持續上升。

MAG of Life亦有參與迪拜的豪宅市場，Talal Moafaq Al Gaddah表示，公司近期推出的迪拜豪宅項目迪拜灣麗思卡爾頓公寓（The Ritz-Carlton Residences, Dubai, Creekside）吸引到不少來自世界各地買家，其中包括英國、法國、德國、俄羅斯、烏克蘭、中國和美國等地的買家。該豪宅項目坐落迪拜灣，為中東和北非地區（MENA）首家獲得全面「健康人居」認證的度假村──迪拜凱圖拉度假村（Keturah Resort），擁8萬平方米濱水社區、12幢麗思卡爾頓品牌獨棟別墅、7幢豪宅公寓，以及五星級健康養生酒店。

對於綜合發展高端獨棟別墅、豪宅公寓及五星級健康養生酒店的概念，Talal Moafaq Al Gaddah表示，是基於MAG集團了解豪宅項目不僅要包括豐富設施及奢華設計，更需為住戶提供獨特，且無與倫比的體驗，以滿足高端客戶持續提升的需求，而綜合發展豪宅與五星級酒店，可讓豪宅業主於享受公寓管理人員提供的精心服務，如機場接送及衣服洗熨等，兼專享住宅區內只為業主而設的設施外，亦可享受到五星級酒店設施，以及酒店提供的頂級服務。

迪拜灣麗思卡爾頓公寓的濱水獨棟別墅，設3個與眾不同的設計主題，分別為大地、天空、水，而每幢別墅均配備8間豪華臥室。至於豪宅公寓方面，提供1至3房選擇，並配備專屬全層空中花園的頂層公寓，1房公寓售價由1200萬港元起。

明報記者 劉敬華

[環球樓市]

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