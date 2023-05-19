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經濟
2023年5月19日星期五
劉思明 技術取勝
投資策略
阿里擬派阿里雲作股息 實現上市 菜鳥盒馬將陸續掛牌 美市股價曾跌4%
上季經調整利潤274億升38% 勝預期
大行料騰訊遊戲收入復蘇 倡買入
「中特估」領軍撐港股升166點 成交不足千億
國家金融監管局揭牌 全面強化監管
美團傳最快下周一推「KeeTa」攻港
數碼港元啓動14項試驗 16企參與 包括預繳消費支付生態圈等 金管局：是否推出待定
以港為中心 首階段測試不涉跨境應用
全球貿易融資 人幣佔比升至4.7%
港1個月拆息連升3日 5個月新高
李澤鉅：長和業務改善 料港貨運量回升
花旗看淡港樓價 料次季至年底跌7%
羅兵咸：私募投資TMT減61% AI帶來機遇
日首相晤半導體7巨企 洽設廠 強化供應鏈 台積電三星等有份
美商業地產跌價 2011年來首見
SONY擬分拆金融業務上市 股價飈逾6%
張兆聰：物流強勢 中通快遞績佳可看好
植耀輝：美債限影響股巿輕微
葉創成：新產品准內地上市 留意微創機器人
技術取勝：華能下望4.3元有承接
盧駿匡：順豐同城估值有追落後空間
劉思明：科技股似走出谷底 快手可短炒
周顯：韭菜最好留給自己人割？
譚新強：批評別人容易 自我檢討困難
湯文亮：銀行家被迫追數 追又死唔追又死
經濟穩定增長 資金湧迪拜豪宅市場
University Hill 2B次輪185伙即日沽清 漏夜加推132伙 連2A不足一月售逾700伙套現48億
今年逾半億成交暫錄134宗 超去年全年
Kennedy 38首宗租賃 呎租高見73
太陽世紀前執董6000萬沽帝景園
旺角一籃子物業放售 市值3.73億
泛海藍地站旁申建184伙 規劃署不反對
技術取勝：華能下望4.3元有承接
【明報專訊】長飛光纖反彈14元阻力大（圖）
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