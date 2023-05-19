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經濟
國際金融

SONY擬分拆金融業務上市 股價飈逾6%

【明報專訊】SONY（日：6758；美：SONY）表示，考慮在兩至三年內，將集團的金融部門分拆上市，從而專注於娛樂、遊戲和電子產品業務的發展，為相關業務提供資金，而SONY將保留金融業務不到20%的股份。受潛在的分拆計劃刺激，SONY股價昨在日本升逾6%。

彭博社指出，SONY在2020年曾決定將金融業務私有化，最新規劃可能逆轉昔日的決定。SONY營運總監Hiroki Totoki表示，SONY的圖像傳感器和娛樂業務未來需要更大的投資，而SONY需要強大的金融服務基礎，這就是SONY考慮分拆的原因，這使金融部門保留SONY的名字，同時讓其獲得獨立集資的能力。

表明不考慮剝離晶片部門

SONY自2001年開始進行多元化的業務經營，並跨進金融業，在2004年成立金融部門Sony Financial，其經營的SONY銀行是日本為數不多的網上銀行之一，而金融業務更一度被寄望為集團的營利引擎，不過集團近年的發展重心轉移至娛樂業務。SONY的核心業務目前面臨愈來愈多挑戰。該公司上月對當前財年的利潤前景作出保守的預測，並預告PlayStation團隊銷售的遊戲數量將會減少，而全球消費者支出將繼續疲軟，智能手機市場不大可能在明年前反彈。不過SONY昨表明，不考慮剝離晶片部門。SONY本周公布未來12個月將回購最多2.03%的股票，有助股價上漲。

（綜合報道）

[國際金融]

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