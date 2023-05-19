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經濟

李澤鉅：長和業務改善 料港貨運量回升

【明報專訊】香港取消防疫限制，並恢復與內地通關，香港經濟重現生機。長和（0001）主席李澤鉅昨日在股東周年大會表示，集團的業務已見改善。他料香港港口業務貨運量會回升，下半年會逐步改善。零售業務亦正增加會員基礎，並擬在內地增逾300間店舖。電訊業務隨着港人赴外地增多，漫遊用量已超越疫情前，甚至見到增長。

電訊漫遊用量超疫前

李澤鉅指出，香港港口持續面臨全球經濟衰退、加息及鄰近港口競爭影響，但是情况料在下半年可逐步改善，並估計香港貨運量回升。集團在港的港口會着重改善營運效率及成本管理，提升競爭力。零售業務方面，他稱，隨着香港經濟逐步改善，遊客重臨，業務表現正上升中。旗下屈臣氏實體店加網店的O＋O業務，正致力提升會員基礎，期望達到可持續銷售增長，在內地則擬增加超過300間店舖。從顧客數據顯示，網店業務量大過實體店逾3倍，這印證O＋O業務模式的重要性。至於在港的電訊生意，客人外遊的漫遊服務用量已經超過疫情前，個別日子更比疫情前超過10％。

至於長江實業（1113），李澤鉅稱，聯營公司Civitas Investment Management，早於近期宣布部署收購的Civitas上市股份時已任投資管理顧問，因此很熟悉Civitas的運作，促成今次快速收購。由於Civitas提供社區護理服務，具有ESG意味，甚至有助當地醫管局減輕壓力，因此在生意之外別具意義。

相關字詞﹕李澤鉅 長江實業 長江和記

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