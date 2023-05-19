明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

國家金融監管局揭牌 全面強化監管

【明報專訊】國家金融監督管理總局昨正式揭牌，成立5年的銀保監正式退出監管舞台。國家金監總局黨委書記李雲澤在揭牌儀式上稱，將全面強化機構監管、行為監管、功能監管、穿透式監管、持續監管，為構建新發展格局、推動高質量發展提供有力支撐和堅強保障。

銀保監正式退出監管舞台

李雲澤在揭牌儀式上指出，「要全力以赴履責盡責，全面落實服務實體經濟、防控金融風險、深化金融改革三大任務，依法將各類金融活動全部納入監管，努力消除監管空白和盲區，大力推進央地監管協同，牢牢守住不發生系統性金融風險底線，擔當負責、敢於鬥爭、善於鬥爭，積極營造良好的金融法治環境，堅決維護人民群眾的合法權益，築牢守衛國家金融安全的鋼鐵長城。」

在就任金監局黨委書記前，李雲澤任四川省委常委、省政府副省長及黨組副書記。李雲澤此前的金融行業閱歷豐富，前後在建行（0939）體系工作了23年。

國家金融監管總局的揭牌儀式上，除了李雲澤主持儀式，中央政治局委員、國務院副總理何立峰、國務院常務副秘書長丁學東、中央金融辦分管日常工作的副主任王江、人民銀行行長易綱、人民銀行黨委書記郭樹清、證監會黨主席易會滿、國家外匯管理局局長潘功勝等出席儀式。

在今年3月，國務院公布機構改革方案，內地三大金融監管機構職能均有改變，當中最矚目是取消銀保監，在其基礎上組建國家金融監督管理總局，統一負責除證券以外金融監管，並劃入人民銀行對金融集團的日常監管、金融消費者保護，以及中證監投資者保護的職責。

相關字詞﹕國家外匯管理局 潘功勝 人行 易綱 何立峰 李云澤 銀保監 國家金融監督管理總局

上 / 下一篇新聞

阿里擬派阿里雲作股息 實現上市 菜鳥盒馬將陸續掛牌 美市股價曾跌4%
阿里擬派阿里雲作股息 實現上市 菜鳥盒馬將陸續掛牌 美市股價曾跌4%
上季經調整利潤274億升38% 勝預期
上季經調整利潤274億升38% 勝預期
大行料騰訊遊戲收入復蘇 倡買入
大行料騰訊遊戲收入復蘇 倡買入
「中特估」領軍撐港股升166點 成交不足千億
「中特估」領軍撐港股升166點 成交不足千億
美團傳最快下周一推「KeeTa」攻港
美團傳最快下周一推「KeeTa」攻港
數碼港元啓動14項試驗 16企參與 包括預繳消費支付生態圈等 金管局：是否推出待定
數碼港元啓動14項試驗 16企參與 包括預繳消費支付生態圈等 金管局：是否推出待定
以港為中心 首階段測試不涉跨境應用
以港為中心 首階段測試不涉跨境應用
全球貿易融資 人幣佔比升至4.7%
全球貿易融資 人幣佔比升至4.7%
港1個月拆息連升3日 5個月新高
港1個月拆息連升3日 5個月新高
李澤鉅：長和業務改善 料港貨運量回升
李澤鉅：長和業務改善 料港貨運量回升
花旗看淡港樓價 料次季至年底跌7%
花旗看淡港樓價 料次季至年底跌7%
羅兵咸：私募投資TMT減61% AI帶來機遇
羅兵咸：私募投資TMT減61% AI帶來機遇
日首相晤半導體7巨企 洽設廠 強化供應鏈 台積電三星等有份
日首相晤半導體7巨企 洽設廠 強化供應鏈 台積電三星等有份
美商業地產跌價 2011年來首見
美商業地產跌價 2011年來首見
SONY擬分拆金融業務上市 股價飈逾6%
SONY擬分拆金融業務上市 股價飈逾6%
張兆聰：物流強勢 中通快遞績佳可看好
張兆聰：物流強勢 中通快遞績佳可看好
植耀輝：美債限影響股巿輕微
植耀輝：美債限影響股巿輕微
葉創成：新產品准內地上市 留意微創機器人
葉創成：新產品准內地上市 留意微創機器人
技術取勝：華能下望4.3元有承接
技術取勝：華能下望4.3元有承接
盧駿匡：順豐同城估值有追落後空間
盧駿匡：順豐同城估值有追落後空間
劉思明：科技股似走出谷底 快手可短炒
劉思明：科技股似走出谷底 快手可短炒
周顯：韭菜最好留給自己人割？
周顯：韭菜最好留給自己人割？
譚新強：批評別人容易 自我檢討困難
譚新強：批評別人容易 自我檢討困難
湯文亮：銀行家被迫追數 追又死唔追又死
湯文亮：銀行家被迫追數 追又死唔追又死
經濟穩定增長 資金湧迪拜豪宅市場
經濟穩定增長 資金湧迪拜豪宅市場
University Hill 2B次輪185伙即日沽清 漏夜加推132伙 連2A不足一月售逾700伙套現48億
University Hill 2B次輪185伙即日沽清 漏夜加推132伙 連2A不足一月售逾700伙套現48億
今年逾半億成交暫錄134宗 超去年全年
今年逾半億成交暫錄134宗 超去年全年
Kennedy 38首宗租賃 呎租高見73
Kennedy 38首宗租賃 呎租高見73
太陽世紀前執董6000萬沽帝景園
太陽世紀前執董6000萬沽帝景園
旺角一籃子物業放售 市值3.73億
旺角一籃子物業放售 市值3.73億
泛海藍地站旁申建184伙 規劃署不反對
泛海藍地站旁申建184伙 規劃署不反對