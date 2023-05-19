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經濟

上季經調整利潤274億升38% 勝預期

【明報專訊】阿里巴巴（9988）公布至3月底止第四季及全年業績，第四季業績轉虧為盈，歸屬於普通股股東的淨利潤為235.16億元（人民幣，下同），去年同期則淨虧損183.57億元，主要是由於所持有的上市公司股權投資的市場價格上升而產生的淨收益，而去年同期則為淨虧損，按非美國通用會計準則淨利潤為273.75億元，按年增長38%（見表），勝預期。全年計，阿里巴巴收入增長2%至8686.87億元，非公認會計準則淨利潤增長4%至1413.79億元，淨利潤為725.09億元，按年增長17%，當中螞蟻集團全年為阿里貢獻102.94億元利潤。

阿里第四財季錄得經營利潤152.4億元，按年跌9%，經調整EBITA近253億元，按年升60%，其中淘寶和天貓的線上實物商品GMV（剔除未支付訂單）錄得中單位數按年跌幅，而3月份在服飾及保健品類增長強勁所帶動下，線上實物商品GMV已錄得正增長。至於將被分拆上市的雲業務分部季度收入則降2%至185.82億元，主要因混合雲項目受到1月份疫情反覆影響導致延遲交付，但其經調整EBITDA則按年升39%至3.85億元。季內包括Lazada、速賣通、Trendyol和Daraz平台等的國際商業分部季度收入增29%至185.41億元。

張勇：消費信心需進一步動能

主席兼首席執行官張勇表示，根據最近幾個月的情况，內地消費正在逐步恢復，但是消費信心和消費能力仍需要進一步的動能，而且市場上多個消費平台的競爭仍然非常激烈，要留存高質量的用戶，保持平台對消費者的差異化特點，是未來發展的關鍵。

淘寶天貓集團CEO戴珊表示，未來核心目標就是讓淘寶在繼續服務最大規模消費者的同時，向消費和生活入口延伸和升級，表明淘寶在未來一兩年中將持續加大對用戶商家和科技的投入，以降低商家經營成本。

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