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經濟

阿里擬派阿里雲作股息 實現上市 菜鳥盒馬將陸續掛牌 美市股價曾跌4%

【明報專訊】阿里巴巴（9988）3月時宣布有史以來最大規模「一拆六」重組計劃，昨天集團趁公布業績時更新「拆骨」進展，雲智能集團（阿里雲業務）、物流業務菜鳥集團、新零售業務盒馬目標於6至18個月內實現上市計劃，其中會透過派發雲智能集團股份予股東而完全與雲業務分割，其他分拆公司則傾向繼續持有主要股東權益，而有望最快6至12個月上市的盒馬，則會於港交所上市。阿里未受消息刺激，ADR昨晚一度較港收市跌4%，至零時仍跌逾2％。

集團之前宣布，除繼續全資持有淘寶天貓商業，其他業務集團即菜鳥、阿里雲、本地生活、國際數字商業，以及大文娛均可靈活地籌集外部資金及尋求上市。主席兼首席執行官張勇昨表示，分拆證明各業務都有融資能力，亦可更專注每一賽道發展，有利股東價值。

張勇：可更專注每賽道發展

據披露，董事會批准通過向股東分配股息的方式，實現雲智能集團的完全分拆，而在分拆之前將通過私募融資為雲智能引入外部戰略投資者，目標是在未來12個月完成上市計劃。對於為何選擇完全分拆雲智能，張勇回應，鑑於雲業務的商業模式、客戶特徵和發展階段與阿里大多數消費互聯網業務有巨大差異性，認為其可以完全獨立面向市場，進一步強化業務戰略，他未有透露目前及分拆後於雲智能的持股，只表示其他子公司分拆後，仍會繼續持有主要股東的權益。

盒馬料1年內香港上市

張勇向阿里雲員工發出信中指出，分拆是為了更好地發展，是阿里雲面向未來二次創業的全新開始，有機會共同打造一家世界級的科技公司，他更相信日後的阿里雲可由「小阿里巴巴」變成「大阿里巴巴」。

新設資本管理委員會

集團未有提及雲智能集團的上市地點，但阿里首席財務官徐宏透露，旗下盒馬則會在香港聯交所上市，而董事會已批准啟動有關的上市流程，預計上市將在未來6到12個月內完成。此外，集團亦啟動探索菜鳥集團上市，據披露，阿里目前持有菜鳥集團67%股權，其他股東包括物流行業的戰略投資者和全球機構投資者，目標未來12到18個月上市。

阿里董事會昨天並同時批准新設資本管理委員會，負責籌劃實施全面的資本管理，提升股東價值，由張勇擔任主 席，成員包括其餘三名董事，蔡崇信、J. Michael Evans和武衛。

明報記者

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