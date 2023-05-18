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經濟
2023年5月18日星期四
周顯 投資二三事
投資策略
內地經濟數據放緩 人幣曾穿7算關 分析：人行或加碼寬鬆 人幣料續弱
恒指急挫417點再失牛熊線 內房物管重災區
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A股境外發存託憑證 中證監要求備案披露認購方
港交所全電子新股平台FINI 原定6月推出將延期
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偉易達上年少賺13% 今年收入冀持平
福士內地車研裝華為軟件
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技術取勝：中船防務宜守穩20天線
劉思明：中特估有沽壓 撐巿要靠科網股
周顯：Tesla高峰已過 寧押注比亞迪
葉創成：湯文亮籲投資應趁高息買筍盤
第一層樓屬必需 第二層才是投資
周顯：Tesla高峰已過 寧押注比亞迪
【明報專訊】有人問巴菲特為何要沽出看好了十多年的比亞迪（1211），巴菲特的回答很妙，就是他不想和馬斯克對賭。
相關字詞﹕
投資二三事
財經專欄
周顯
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