明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
圻翁 投資放大鏡

投資策略

圻翁：揸金可抗美違約風險

【明報專訊】最近大家都在議論美國國會正在爭拗應否通過提高債務上限，如未能在6月1日達成協議，美國政府便沒錢運作，甚至不能支付國債債息，出現違約。不過大家都知有關爭拗通常只是一場政治show，到最後又會年復年地提高上限，美國政府便又可繼續「洗腳唔抹腳」。

說到美國違約，也不是什麼新奇事，近代最明目張膽的違約自然是1971年美元脫離金本位，將之前可以用35美元兌換1盎司黃金的承諾一夜之間抹掉，已是一宗嚴重違約事件，在俄烏戰爭爆發後，美國可凍結俄羅斯政府和民間持有的美元資產和債券，同樣可視為違約。

事實上，國際也愈來愈擔心持有美元資產會有違約風險，以至去美元化（De-dollarization）漸成風潮，中國持有的美債也一度減持至13年來最低水平，近日才略為回升250億美元，未知是否和美國財長耶倫發表言論，指中國幫助美國解決債務問題是對全世界共同的責任與義務，也是中美兩國共同利益，中國因此買了美國怕，才稍稍增持美債？

說回美國在1971廢除金本位制，之後金價狂升然後大上大落，最近又逼歷史高位，有統計指出，自1971年持有黃金至今的年回報率竟達8.1%，跑贏不少投資工具和基金，看來持有黃金也是一種對抗美國違約風險的好工具。

[圻翁 投資放大鏡]

上 / 下一篇新聞