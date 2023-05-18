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經濟
國際金融

瑞銀料收購瑞信帳面損失達1326億

【明報專訊】瑞銀（瑞士：UBSG；美：UBS）向美國證交會（SEC）提交的申報文件顯示，據截至去年底的數據進行的初步評估，瑞銀緊急收購瑞信（瑞士：CSGN；美CS）可能帶來170億美元（約1326億港元）的帳面損失，當中130億美元來自收購瑞信後，新合併實體的資產和負債公允值的調整。此外，收購瑞信可能面臨大量訴訟及監管成本，也導致瑞銀為此撥備40億美元（約312億港元）。

瑞銀還列出一些不利因素，包括會計準則的改變，將可能令收購瑞信帶來的總帳面損失達到283億美元（約2207億港元）。

或面臨大量訴訟 撥備312億

不過收購瑞信的交易，可望為瑞銀計入多達348億美元（約2714億港元）的商譽減損收益。這種減損通常發生於一家公司，以低於資產估值的價格進行收購。這些財務緩衝將有助於吸收潛在損失，若瑞銀下月按計劃完成交易，有可能會提高其次季利潤。

瑞銀的申報文件指出，這些估計只是初步數字，未來可能會有重大修訂。瑞銀強調，交易達成前，它被迫在4天內進行盡職調查，可能影響了它在收購前「全面評估瑞信的資產和負債」。文件顯示，瑞士政府於3月15日與瑞銀接洽，商討是否出售瑞信，以穩定市場，避免金融危機蔓延。瑞銀須在3月19日前進行盡職調查，並為交易作出決定。

文件指出，瑞信去年10月財政惡化，存款和淨資產流失，引起瑞銀關注，並開始評估瑞信的困境。直至今年2月，瑞銀管理層判斷收購瑞信「不可取」，但仍繼續評估瑞信的狀况，為監管機構可能要求瑞銀進行收購作出準備。

這項收購的最大爭議，是瑞士金融市場監督管理局（FINMA）將瑞信價值約170億美元的額外一級資本（AT1）債券價值清零。很多債券持有人表示，原以為受償順序會先於股東，準備提出索償。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕商譽減損 盡職調查 撥備 瑞銀 瑞信

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