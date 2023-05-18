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經濟
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WSJ：美聯儲官員激辯下月加息否 安聯埃里安：倘政策再失誤 中小銀行將進ICU

【明報專訊】美聯儲快速加息被認為是多家地區銀行倒閉的肇因之一。美聯儲去年3月展開加息周期後，部分銀行持有的債券價值大跌，被迫賤賣投資組合資產造成巨額損失，最終導致倒閉。有「新美聯儲通訊社」之稱《華爾街日報》記者Nick Timiraos表示，就美聯儲下月應否加息，美聯儲官員展開了激烈辯論。市場期望美國總統拜登，與美國國會領袖就美國債務上限達成協議（詳見A16版），美股三大指數早段向上，道指升逾百點。

美聯儲第三把交椅、紐約聯儲銀行行長威廉斯（John Williams）等多名官員，對加息與否傾向採取觀望，而克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特（Loretta Mester）及明尼阿波利斯聯儲銀行行長卡什卡利（Neel Kashkari）則繼續釋出加息信號。利率期貨據顯示，交易員押注美聯儲6月暫停加息的概率在七成半左右。安聯首席經濟顧問埃里安（Mohamed El-Erian）警告，雖然美國地區銀行業動盪已過了最嚴重的階段，但若美聯儲再次政策失誤，可能導致中、小型銀行再次進入深切治療部（ICU）。

市場押注6月停加息概率75%

明年有投票權的梅斯特周二表示，美聯儲應把利率上調至「接下來加息或減息的可能性各佔一半」的水平，但按照目前的數據，這利率水平仍未達到，因為通脹沒有顯示出顯著改善的迹象。今年有投票權的卡什卡利周一表示，通脹率仍高於目標，「我們需要完成這項工作」。明年有投票權的里士滿聯儲銀行行長巴爾金（Thomas Barkin）對6月的行動持開放態度。他表示，希望通脹已被遏制，如有必要，他支持加息。

部分美聯儲官員則傾向於6月會議維持利率，研判此前加息的影響。今年有投票權的芝加哥聯儲銀行行長古爾斯比（Austan Goolsbee）稱，他上次投票支持美聯儲加息時相當糾結，因為擔心銀行融資成本上升，可能導致經濟活動放緩。他說，迄今利率已上調5厘，其影響將逐步浮現。他沒有表明贊成在6月暫停加息，但強調未來數周的數據有待評估。

今年有投票權達拉斯聯儲銀行行長洛根（Lorie Logan）表示，當情况不確定時，可能需放慢速度。明年有投票權的亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克（Raphael Bostic）表明，贊成暫停加息，以評估目前利率水平影響。但他同時稱，鑑於通脹上行壓力持續，下一步行動更有可能是加息，而不是減息。

擁有永久投票權的威廉斯未就應否加息公開表態，但暗示自己認同市場目前押注6月暫停加息預期。他周二表示，一些迹象顯示供需失衡正在緩解，雖然通脹仍未回落至美聯儲的2%目標，但正逐步向正確的方向邁進。

紐約聯儲行長：銀行系統壓力不及金融海嘯

與美聯儲主席鮑威爾關係密切的威廉斯強調，美聯儲的決定需一段時間才能完全影響經濟，「我們需要有不斷評估經濟表現的過程」。他說，官員還需關注辦公室需求的變化，並注視那些有較多商業地產貸款的銀行，不過銀行系統壓力當前的水平，仍不及2008年金融海嘯時期。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕銀行危機 克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特 新美聯儲通訊社 紐約聯儲銀行行長威廉斯 美股 加息預期

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