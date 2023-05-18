明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

偉易達上年少賺13% 今年收入冀持平

【明報專訊】出口股偉易達（VTech）（0303）公布，截至2023年3月底的全年純利按年跌13.6%至1.492億美元，每股基本盈利0.591美元，派末期息每股0.42美元，按年減17.65%，連同中期息0.17美元，全年股息總額為每股0.59美元，按年減13.2%，派息比率為99.9%。偉易達昨收跌1.85%，報45元。

末期派息0.42美元 按年減17%

偉易達全年收入按年跌5.4%至22.417億美元，毛利率按年升0.1個百分點至28.3%，毛利率輕微上升的主要原因是材料成本和運費下跌，加上產品售價上升，以及直接勞工成本和生產支出亦有所減少。

按產品計，電子學習產品全年收入按年跌13.08%至8.914億美元；電訊產品全年收入按年跌7.12%至3.783億美元；承包生產服務全年收入按年增3.66%至9.72億美元。

集團表示，2024財年的宏觀經濟前景不明朗，美國和歐洲通脹持續和利率高企所帶來的挑戰料將持續。消費者對價格依然敏感，購物意欲低迷，導致偉易達的客戶在下訂單和管理存貨時態度審慎。有見及此，集團以收入按年持平為目標。然而，盈利能力料將回升。成本趨向下跌，電子學習產品和電訊產品業務所採取的措施將進一步提高邊際利潤。

相關字詞﹕出口股 偉易達

上 / 下一篇新聞