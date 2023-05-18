中電源動伙AVIS推商用電動車租賃

物流及建築業有意合作

AVIS Hong Kong董事長戴康怡表示，相對傳統燃油車，電動車在技術上仍較為嶄新，是次服務以月費形式推出，可減低企業一筆過投資成本、分散風險，毋須投入大筆資金建立電動車隊和充電站。

她又表示，服務包括汽車保險、牌費、以及充電設備及汽車維修保養等，配合雲端管理系統及手機應用程式，協助公司管理旗下車隊，能即時得知充電設施情况。戴康怡表示，會因為客戶需求度身定做車隊款式和數量，現時有意合作的企業領域包括，物流業、建築業。她又透露，目前AVIS電動車隊佔比達三成，未來致力提升至五成。

吳永豪表示，與企業聚焦長期合作，由於充電站建設較龐大，希望以月費收費模式減輕企業負擔。

他又表示，投入回報期較長，已注資一筆可觀資金在租賃及充電服務上。他又分享，若車輛每日都會返回公司，便會考慮在企業車庫興建充電站；如企業傾向各區都會停泊車輛，則會考慮在每區特定位置興建充電站。