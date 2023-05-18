發展欠佳 匯控退出英國退休金業務

業界：銀行經營退休金 市場觀感不佳

匯控其後在回覆彭博查詢時確認，綜合信託業務將根據法律和管規定清算，經過廣泛檢討後，決定將資源重新分配給其他優先事項。僱員福利顧問公司Broadstone固定繳款工作場所儲蓄部門負責人Damon Hopkins認為，市場已經在開始整合，匯控太遲進入市場為時已晚。

另外，Damon Hopkins指出退休金市場對銀行經營退休金的觀感不佳，雖然匯控是大型機構，不過在投資諮詢顧問的世界，投資者或較偏好已在退休金市場有良好往績的機構。自英國在2012年推出僱員自動登記在退休金政策，有超過30家公司獲准經營綜合信託，而匯控是唯一的銀行。

匯控未有回應已在退休金業務投入多少的提問，不過從公司註冊處資料顯示，退休金計劃公司獲匯控注資170萬英鎊，並由匯控承擔營運成本。

此外匯豐公布，任命Brad Jones為本港電子錢包PayMe的新任主管，5月29日生效。加入匯豐前，Brad Jones為緬甸流動金融服務供應商Wave Money行政總裁。匯豐指他在電子資金轉帳範疇經驗豐富，曾在亞太、北非和中東地區領導Visa流動貨幣和創新領域。現主管Dharini Kannan Hemant將在該行出任另一職務。