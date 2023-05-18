明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

中移動騰訊雲產品劈價

【明報專訊】內地大型雲企爆發減價戰。繼阿里巴巴（9988）旗下雲業務於上月宣布最多劈價50％後，中國移動（0941）及騰訊（0700）旗下雲業務亦跟隨減價，移動雲產品最多減價60%，騰訊雲多款核心產品減價，部分產品減價40%。有分析認為，減價戰目的「以價換量」，擴大用戶基礎。

受減價消息拖累，中國移動昨日跌2.1%，收報64.35元，同行中電信（0728）跌3.6%，收報4.07元，中國聯通（0762）跌2.6%，收報6.07元。另外，騰訊微跌0.6%，收報342.8元。

移動雲最多減價60% 騰訊部分減40%

騰訊雲表示，針對部分區域雲服務器實例「特惠時長」，進一步加大折扣力度，部分產品線減價最高達40%，其他產品如雲網絡、數據庫及雲安全均會有不同程度減價，其中在雲網絡方面，騰訊雲對負載平衡器的性能容量單位（LCU）費用降價18%。於6月1日起正式生效。騰訊雲總裁邱躍鵬表示，通過價格調整進一步向用戶釋放技術紅利。

中移動旗下的移動雲亦宣布，於「517電信日」舉辦優惠活動，活動覆蓋計算、存儲、數據庫、安全備份和大數據等六大板塊產品，部分產品最高降幅達60%。降價政策於5月17日正式生效。移動雲又表示，未來3年移動雲將成為一流雲服務商，力爭年營收突破1500億元人民幣，相關指引維持不變。中國移動旗下雲業務歸入DICT雲業務中，而首季DICT收入294億元人民幣，佔總收入約11.7%。

阿里雲上月26日宣布，全線產品價格下調15%至50%，存儲產品最高減價50%。阿里雲表示，作為內地第一、全球前三的雲計算廠商，減價能進一步擴大公共雲用戶基數和規模，提升市場滲透率。據市場調查，去年內地四大雲端運算廠商為阿里雲、華為雲、中電信旗下的天翼雲及騰訊雲。有市場分析師表示，大幅減價和開放核心產品免費試用，能推動產業進一步從傳統IT向雲端運算轉移，提升CPU平均利用率 。

相關字詞﹕騰訊 中國移動 阿里巴巴 雲業務

上 / 下一篇新聞