網絡廣告收入放緩 騰訊季績遜預期 員工按年減少近萬 續控制成本

騰訊ADR早段由跌轉升，截至本港時間晚上11時，報44.64美元，相當於349.77港元，較本港昨收市價高2％。

季內騰訊整體收入按年上升11%至1499億元，三大業務同樣錄得升幅，其中增值服務增長9%至793億元，按季更增近13%，其於集團的收入佔比亦重上逾半水平、達53%。當中國際市場遊戲收入增長25%至132億元，主要受惠最近發布的《勝利女神：妮姬》和《Triple Match 3D》的強勁表現以及《VALORANT》的穩健增長驅動。但本土市場遊戲收入則只增長6%至351億元，並且仍然靠長青遊戲《王者榮耀》、《穿越火綫手遊》等帶動增長。管理層承認，國際遊戲進入內地市場門檻較高，未必輕易取得雙位數增長。期內，因實施未成年人保護計劃，未成年人遊戲時長和流水僅佔騰訊本土市場遊戲總時長的0.4%和總流水的0.7%，較3年前同期分別下降96%和90%。

馬化騰：人工智能業務發展將倍增

受惠視頻號的新增收入來源、小程序中廣告的增加及移動廣告聯盟的復蘇，加上中國的消費回升，令季內網絡廣告收入較去年同期、亦即疫情期間升16.5%，但升幅令市場失望，按季更下跌15%，主要反映春節期間廣告淡季的影響。管理層於電話會議時進一步解釋，內地消費確有增長，但不是各個領域產品都上升，主要視乎國家政策支持，此外，之前因為疫情關係，網上教育廣告收入貢獻多，如今復常亦令有關廣告回落。

董事會主席兼首席執行官馬化騰表示，集團正大力投入建設人工智能的能力和雲基礎設施，以擁抱基礎模型帶來的機會，相信人工智能將會成為騰訊業務發展的倍增。總裁劉熾平說，相信下一代的人工智能更具顛覆性，能夠給予消費者更多應用，希望可以藉此擴大客戶群，並獲得國家的支持。期內騰訊金融科技及企業服務業務收入增長3%至487億元，雖然線下商業支付活動恢復推動金融科技服務收入的增加，但部分被雲服務項目部署較年終季節性減少導致的企業服務收入下降所抵銷。對於各大雲服務營運商降價，騰訊管理層稱，騰訊雲主要視乎行業、產業去調整價格，強調減價對整體收入影響不大。

截至3月底上，騰訊有10.6221萬名員工，按年減少近1萬人，按季亦減少超2000人，馬化騰早前表明，去年降本增效效果不錯，預告內部沒有設下具體指標，劉熾平昨預期會繼續控制營運成本。今年首季騰訊行政開支佔總收入比重按年便減少3個百分點、按季亦減兩個百分點以上。

明報記者