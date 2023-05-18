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經濟

西九TOWNPLACE最快10月預租 料內地客佔三成

【明報專訊】全面通關、經濟復常效應下，市場對中高檔服務式住宅的需求料有增無減；新地（0016）出租品牌「TOWNPLACE 本舍」的旗艦項目、位處長沙灣海濱地帶的全新酒店「TOWNPLACE WEST KOWLOON」（簡稱西九TOWNPLACE）， 部署今年第四季試業，最快10月預租，預計內地客源將佔30%至40%。

提供843間房 建築240餘呎起

新地旗下Signature Homes董事總經理孫偉剛表示，西九TOWNPLACE提供843間房間，建築面積約240餘至860餘方呎，其中約80%屬開放式設計，其餘屬1房至3房設計，除日租外，月租擬提供最短1個月、最長1年，是集團最新引入「Apartment plus Hotel」概念的項目，最快下月向傳媒開放示範單位。

孫認為，經濟復常下，加上項目與高鐵站、西九文化區均相距不遠，料內地高端人士將佔客源30%至40%。他續稱，首季經濟開始復蘇，預計上半年中高檔服務式住宅整體租金，按年可升20%，下半年勢頭繼續看好。翻查資料，新地2017年底以50.6億元，奪得項目所在的長沙灣興華街西臨海酒店地，為本港歷年最貴純酒店官地；以項目可建樓面37.4萬方呎計，每方呎樓面地價1.35萬元。可留意是，「TOWNPLACE 本舍」另兩個位處堅尼地城、堅道的出租服務式住宅，分別於2019年、2020年起營運，出租率一直維持90%，其中堅道項目現時呎租中位數約100元。

相關字詞﹕新地 經濟復常 通關

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