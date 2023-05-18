高士美道屋地7.5億易手 呎價10萬

據代理指出，物業早前叫價約8.5億元放售，項目佔地13,283方呎，近年曾進行重建，現有物業實用面積7317方呎、連8550方呎花園、前庭等，實呎約10.25萬元，若以地積比0.6倍計，項目可建樓面7970方呎，每方呎樓面地價即約9.4萬元。

大劉等2011年4.6億買入

原業主由海外註冊公司Surplus City Limited於2011年約4.6億元購入，以7.5億元計，12年升值2.9億元或63%。資料顯示，物業2011年易手時，買賣文件由「大劉」及其子劉鳴煒負責簽署，2017年的按揭文件，則由「重慶李嘉誠」張松橋簽署，至去年另一份文件，則由一名姓「Chung」人士負責簽署。

富匯豪庭相連戶近2億沽

另有消息稱，冰封約年半的中半山富匯豪庭終錄二手成交，實用共3738方呎的2座中層相連戶，以近2億元易手，實呎約5.35萬元。原業主香港意得集團董事局主席高佩璇2007年約9071萬元購入，帳面獲利約1.09億元或1.2倍。產業署亦公布，以5600萬元沽出中半山麥當勞大廈13樓A室連一個車位，單位實用2302方呎，實呎約2.43萬元，屬市價。