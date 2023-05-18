內地客5.8億購MOUNT NICHOLSON 豪付約8662萬辣稅 通關後最大宗

明報記者 林尚民

上述物業為MOUNT NICHOLSON，實用面積7042方呎，連2715方呎花園及泳池、1970方呎庭院及兩個車位，上月以逾5.77億元售出，屬屋苑1期（即項目洋房部分）近4年來首宗一手成交，實呎約8.2萬元。資料顯示，該名買家姓陳，英文以普通話作拼音，相信為內地背景人士，而買家今次入市，需付至少15%辣稅，即涉約8662萬元。

ST. GEORGE'S澐璟屢錄連辣稅成交

事實上，近月市場屢錄大額辣稅成交，其中信置（0083）等旗下何文田ST. GEORGE'S MANSIONS ，位於1座高層A、B室，實用2141及1842方呎，上月以1.2168億及9512萬元售出，買家同以海外註冊公司名義入市，料為同一組買家，以樓價30%計，共需付6504萬元辣稅。另啟德澐璟1座中層A、B室，實用分別2088及1870方呎，早前亦分別以8456.4萬及7143.4萬元售出，買家以公司名義入市，董事為同一名人士，即需付樓價30%辣稅，合共涉及4680萬元。

豪宅新盤轉趨活躍，發展商亦部署推售，會德豐地產副主席及常務董事黃光耀表示，旗下山頂種植道1號提供20間低密度獨立屋，實用面積介乎約4000方呎至8000方呎，可飽覽南區海景景觀，每間洋房更設有獨立升降機及私人車庫，私隱度高，項目有望於今年第三季或第四季推，當中5間將放售，其餘15間則傾向長線出租。

會德豐種植道1號下季料推售5伙

會德豐地產早前就聯同香港總商會及Pottinger 22，於中環會德豐大廈舉行酒會，展出來自北京現代藝術家任哲的雕塑作品，出生於1983年的任哲，是一位在新世代成長起來的雕塑新銳，善於把東方禪修的神韻和西方現代氣質作連接，最近通過「高端人才通行證計劃」（即高才通）申請來港，並成功獲批。

另一方面，路勁（1098）、港鐵（0066）黃竹坑港島南岸晉環早前一宗撻大訂單位，新近已重新售出，單位實用1135方呎的1A座11樓A室4房戶，2021年5月曾由「新香港人」以4068.2萬元購入，實呎35,843元，買家當時選用建期付款計劃，單位最新以3924.7萬元售出，實呎34,579元，買家選用360天付款，最新成交價較兩年前低3.5%。