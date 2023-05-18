明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

港交所全電子新股平台FINI 原定6月推出將延期

【明報專訊】港交所（0388）全電子首次公開招股（IPO）平台FINI（Fast Interface for New Issuance），原定由3月1日至5月19日做外部用戶測試，將延長測試日期至6月16日。

根據港交所網頁最新資料，外部用戶測試結束後，FINI將於7月及8月開放做市場預演，預期確認系統運作暢順再公布推出日期，原定今年6月底的推出的目標將會順延。

測試期延長至6月16日

FINI現正做的外部用戶測試，開放系統讓已註冊的券商、銀行、法律顧問等不同參與者連接FINI系統做測試。據了解，有外部用戶反映需要更多時間做測試，港交所遂決定延長測試時間近一個月，再於7月及8月安排市場預演。

FINI系統於去年11月起接受用戶登記，港交所當時已預計FINI將於今年6月推出。港交所暫未公布FINI平台預期推出日期，但按現時市場預演時間，相信即使一切順利，最快亦要待今年9月或以後才能推出。

IPO將由T+5縮至T+2

港交所正式推出FINI平台後，IPO將由現時的「T+5」結算周期，縮短至「T+2」（即定價後的兩個營業日），另FINI系統亦有助新股的過戶處識別出重複申請認購，解決此積習多年的問題。

另據港交所早前介紹，FINI初期將處理新股發行、定價及確認配發股份、監管審批等程序，FINI平台首階段不包括後續配售或債券發行的程序。

上 / 下一篇新聞