A股境外發存託憑證 中證監要求備案披露認購方

【明報專訊】市場早前有傳中證監暫停GDR（全球存託憑證）發行審批，而中證監最新發布《境內上市公司境外發行全球存託憑證指引》，要求境內上市公司申請海外發行GDR時，須在境外提交發行上市申請後3個工作日內向中證監備案。中證監還對境內上市公司發行GDR的禁止情形、發行比例、發行間隔、禁止情形、發行與承銷募集資金使用等作出規定。
近1年14家A股發GDR
中證監要求公司在完成GDR發行上市後15個工作日內披露發行情况報告，報告須說明實際認購對象。
早前有市場消息傳出，中證監今年2月起暫停GDR發行審批，主要原因是擔心有A股企業境外發行GDR，大部分由內地投資者認購。與來港上市的H股與A股不能互換不同，現行規定GDR掛牌滿120日後，可將GDR轉換為A股，而A股價格多較GDR發行價為高，GDR轉換為A股可套取利潤。
自去年7月以來，滬深兩市上市A股已有14家先後完成發行GDR境外上市，合共集資逾50億美元（見表），反映發行GDR已成來港發行H股上市以外另一主要境外上市集資渠道。當中13家前赴瑞士證交所掛牌，1家選擇落戶倫敦證交所。
中證監表示，支持具有一定市值規模、規範運作水平較高的境內上市公司，通過境外發行GDR募集資金，投向符合國家產業政策的主業領域，用好兩個市場、兩種資源，促進規範健康發展。