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經濟

李澤鉅：長建擁180億現金利併購

【明報專訊】長江基建（1038）主席李澤鉅昨天出席股東周年大會，對於股東關心集團未來的購併方向，他回應指，現時集團坐擁180億元，處於有利位置去執行投資策略及收購，但是不會志在必得。他又稱，可持續發展及基建項目往往為長建帶來生意機會。

利率上升導致財務成本增

李澤鉅在會上表示，由於利率上升，致財務成本增加，當中涉及與收購相關的通脹掛鈎債券，以及外幣波動帶來的影響。營運業務本身期內貢獻按年增長7％，撇開前述因素，實際上按年增長16％。他形容，在困難環境下有雙位數增長已算「OK」。在通脹環境下，他强調，無疑會對利息開支及營運開支帶來短期影響，但是因為所持資產為規管業務，並可上調收費，因此可以收回通脹成本，只是有時間差。

對於股東提問集團有何新生意，李澤鉅謂集團坐擁180億元現金、負債淨額對股本比率只有7％等因素，支持他們處於有利位置進行投資策略及收購，並可聯同長實（1113）及電能（0006），有雄厚財務實力，在環球尋找機會，現時時機亦好。但他們會在穩健增長時尋求平衡，會做風險評估，在定價過程中不會志在必得。

定價過程不會志在必得

此外，長建旗下的電能實業（0006）昨日亦舉行股東大會，會內股東關注近年併購減少。主席霍建寧表示，電能的優勢在於有現金在手，將來可和母公司長建物色很多投資，對收購有利。若有項目落實，盈利便可提升。在業務發展方面，集團行政總裁蔡肇中表示，位於英國的資產為受管制業務，在通脹高些時，收入相對提高，因此能源價格變化對當地業務沒太大影響，對經營影響輕微。加拿大Canadian Power受惠能源價格上升而令業務顯著上升，因此集團對業務前景審慎樂觀。

港燈：鴨脷洲電廠重建開始拆樓

至於電能旗下港燈（2638）方面，執行董事鄭祖瀛表示，位於海怡半島鴨脷洲舊電廠重建酒店項目，正在規劃中，工程比較複雜，需顧及附近建築物及設施，仍在處於前期工作階段，最後項目外貌待定並設計中，但已可以開始拆樓。

相關字詞﹕港燈 霍建寧 李澤鉅 電能 長建

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