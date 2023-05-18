恒指急挫417點再失牛熊線 內房物管重災區

周二美股三大指數回軟，恒指昨日低開22點，幾乎全日走弱，直到A股收市後急瀉417點或2.1%，收報19,560點，跌穿現處19,702點的250天線。大市成交略增至1016.1億元。北水南下合計淨流入67.8億元，連續3日流入，累計流入98.4億元；南水北上合計淨流入16.9億元人民幣。

分析：後市缺主題 重返悶局

內地數據令人失望，加上人民幣貶值，資金有加快流出中資股，內房物管股成重災區；碧服（6098）、龍湖（0960）均插逾7%，碧桂園挫逾半成（見表）。「中特估」續回吐，平保（2318）跌4.4%，中壽（2628）跌2.9%；內銀五大行齊插逾1%，三大電訊股挫逾2%，中電信（0728）插3.6%。科網股先升後回，收市前紛紛轉跌，美團（3690）、小米（1810）均挫逾3%，京東（9618）跌2.2%；騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、百度（9888）跌不足1%。

東驥基金管理董事總經理龐寶林認為，內地4月經濟數據欠佳，市場擔心復蘇放緩，故內房股當災，加上內地息率低，資金流出人民幣，拖低港股。他又稱，科網股季績欠驚喜，料後市缺主題，重返「上落市格局」，惟有電力股或因經濟復蘇而受惠。他補充，即使內地經濟弱，內地政府依然會推出政策刺激經濟，故不用擔心，惟美國一旦陷入衰退，或推低恒指跌穿18,000點。