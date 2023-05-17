公司客購ST. GEORGE'S兩伙 豪付逾6500萬辣稅

上月2.168億連掃2伙 實呎高見5.68萬

ST. GEORGE'S MANSIONS第1座21樓A室及B室，上月分別以1.2168億元及9512萬元售出。其中以1.2168億元成交的1座21樓A室，屬實用2141方呎、4房雙套間隔，實呎56,833元，創項目標準分層戶成交價及呎價新高。

資料顯示，上述兩個單位買家均為海外註冊公司，需付相等於樓價30%的辣稅，兩個單位分別以「GLOBAL CAREER LIMITED」及「GLOBAL POINT LIMITED」作登記，有可能為同一組買家，料該組買家今次入市共需付約6504萬元印花稅。

市區新盤積極部署推售，華懋與港鐵（0066）合作的何文田站瑜一．天海，昨日加推2號價單共45伙，折實均呎28,655元，較上周推出的首批26,718元高約7%，惟今批單位涵蓋8伙平台特色戶，推高平均呎價。發展商指，撇除景觀及樓層因素，今批單位屬原價加推。

瑜一‧天海加推45伙 折實均呎逼2.9萬

華懋集團銷售總監封海倫表示，瑜一．天海預計24小時內上載銷售安排，並部署本周開售。價單2號包括1伙1房戶、29伙2房戶及15伙3房，實用面積由327至960方呎，維持最高15%直減折扣，折實價833.85萬至3007.79萬元，折實實呎25,500至32,800元。

鄰區新盤亦再有部署。恒地（0012）旗下的紅磡必嘉坊．迎匯，昨突擊更新去年11月推出的價單1號，將20伙F單位價單定價下調21.3萬至22.5萬元或約3.5%，並同日上載全新銷售安排，落實本周六先到先得發售該20伙，減價後最新定價由586.6萬至619.3萬元，實呎21,726元至22,937元。相關單位為項目6樓至28樓F室，為實用面積270方呎1房戶。