內地客1.8億 購上環德輔道中舖

上述長達大廈地下A2至A7舖位，面積合共1800方呎，以成交價近1.8億元計，呎價約10萬元，買家以多間不同公司作登記，董事同為內地客盧海強。原業主2017年以約1.87億元購入長達大廈地下A舖，及後分拆成多個舖位，面積約210方呎的A1號舖先於2020年以3128萬元售出，當時呎價近15萬元，即現時售出之舖位，呎價較2020年低逾三成。原業主售出所持舖位後，帳面獲利約2300萬元，賺幅約12%。

今年先後共6.1億掃入三舖

今次入市的盧海強，近月先後多次入市，最大額包括以3.5億元向鄧成波家族購入旺角亞皆老街16至16B號旺角商業大廈地下E舖及1樓至4樓，總建築面積共約17,002方呎，另連一個1950方呎平台，呎價約2.06萬元。此外，盧氏亦以8380萬元向投資者羅守輝等購入尖沙嘴赫德道1至3號地舖連1樓，總面積約4600方呎，呎價約1.82萬元，連同今次購入之物業，購入價共逾6.1億元。

凱施眾安街銀主舖3880萬沽

另有消息指出，原由凱施餅店等相關人士持有的荃灣眾安街3號全幢銀主盤，最新以約3880萬元售出，以面積共1800方呎計，呎價約2.15萬元，物業由凱施餅店相關人士於2015年以5000萬元購入，現帳面貶值1120萬元或22%。連同今次沽出之物業，凱施餅店等人持有的眾安街1、3、5號3個銀主盤，於約一周內全數售出，合共作價逾1.1億元。