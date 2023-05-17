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經濟

香港地產

創銀七五折續租中環商廈 5年慳逾億 涉逾8萬呎樓面 月租減至608萬每呎75元

【明報專訊】雖然本港近月通關，市場較疫情期間明顯活躍，甚至吸引內地公司來港承租甲級寫字樓，不過，中區商廈租金跌勢未止。其中由越秀集團持有的創興銀行，最新向廖創興企業（0194）續租中環創興銀行中心約8.1萬方呎樓面作為銀行總部，月租由2019年的798萬元減至608萬元，減幅近24%，而在5年租約期內，創興銀行勁慳逾1億元租金開支。

廖創興企業在其官方網頁指出，該公司與創興銀行有限公司新訂立一個5年期的固定租約，管理層相信新租約可為集團帶來穩定及良好的租金回報。上述創興銀行中心位於中環德輔道中24號，雖然大廈檔次不及國金（IFC）、長江中心等指標甲級商廈，但卻鄰近港鐵站。資料顯示，創興銀行續租部分，包括該廈地下至19樓，以及26樓，據廖創興企業過往公布資料，整幢物業總樓面約10.8萬方呎，其中租予創興銀行部分，佔約8.1萬方呎。

提早9個月續租 新租較舊租跌24%

資料顯示，今次創興銀行續租月租為608萬元，以樓面約8.1萬方呎計，呎租即約75元，租約期由明年2月中至2029年2月中，為期5年，另有5年續租權。以5年租約期計，期內約租金開支為3.648億元。

翻查過往資料，物業對上一份租約是早於2019年簽訂，當時月租798萬元，呎租98.5元，逼近100元水平，若以最新續租租金對比，即新租較舊租大跌近24%，以5年租約期計，即創興銀行在未來5年租約期內，合共節省逾1.1億元租金。值得一提，上述於2019年簽訂之租約，同樣為期5年，並於明年2月屆滿，換言之今次創興銀行提早約9個月續租。

整體寫字樓空置率達12%

上述創興銀行中心，原由廖創興家族旗下的廖創興銀行持有，並於2006年完成重建，至2013年，越秀集團以約116億元向廖創興家族收購廖創興銀行，並易名為創興銀行，而廖創興企業在完成出售銀行股份後，2014年就以22.3億元購入創興銀行中心全幢，除保留數層作為廖創興企業自用外，其餘均出租予創興銀行。

事實上，近月中區不乏商廈租務成交，去年中起招租的長實（1113）中環長江集團中心二期，近期終錄首宗預租，獲內地企業租用半層逾8000方呎樓面，市傳物業租戶為從事石油及天然氣業務的聯合能源集團（0467）或相關人士，估計呎租約130元水平，月租逾100萬元。

另仲量聯行早前發表的《香港地產市場觀察》，整體寫字樓空置率於3月底輕微回落至12%，為2022年5月以來首次回落，而3月整體市場租金按月下跌0.2%，其中灣仔/銅鑼灣和九龍東租金分別下跌0.4%和0.3%，而中環租金則保持平穩。

明報記者

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