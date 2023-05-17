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經濟
2023年5月17日星期三
劉思明 技術取勝
投資策略
內地4月零售工業固投齊遜預期 經濟復蘇不平均 服務業指數按年升幅加快
憧憬MLF減息 6月或降0.1厘
百度首季經調整盈利升近五成
安永料內銀今年淨息差仍受壓 惟收窄幅度有限
QME伙LME研推鋰電池金屬合約
內地App下架 富途老虎證券插9%
京東阿里傳好消息 科網力撐港股 獲對冲基金加倉 阿里年報通過SEC審查
阿里：SEC關注VIE架構內地監管風險
花樣年：TCL反對重組 對方顧慮不明確
旭輝系換核數師 上會栢誠頂替德勤
高盛料上葡京下季收支平衡 倡買入澳博
名創優品上季經調整利潤急增3.4倍
巴菲特沽清台積電 股價昨漲2%
日經衝三萬 分析指有望跑贏歐美 受惠貨幣政策續寬鬆 經濟活動加快
Vodafone擬3年裁員1.1萬 佔員工比例逾一成
馬斯克收傳票 捲摩通與富豪淫媒案
張兆聰：受惠蘋果頭戴裝備 高偉候低吸
涂國彬：美債務上限難善罷 金價待守二千關
技術取勝：昆侖能源7元成重要支持
劉思明：天能具分拆憧憬 現價值博
周顯：商廈巿道可見將來難好
湯文亮：本幣化國家 資源須充足
創銀七五折續租中環商廈 5年慳逾億 涉逾8萬呎樓面 月租減至608萬每呎75元
內地客1.8億 購上環德輔道中舖
公司客購ST. GEORGE'S兩伙 豪付逾6500萬辣稅
蔚藍東岸推10伙 合資格買家獲最多10%現金回贈
裕泰苑繳辣稅仍賺56%
麗展元朗中心申寬地積比建逾千伙
瑜一．天海位處單邊 景觀更佳
區內名校多 料吸引家庭客
劉敬華：M&G：美銀行危機顯亞洲吸引
技術取勝：昆侖能源7元成重要支持
【明報專訊】JS環球生活或向8元推進（圖）
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