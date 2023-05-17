日經衝三萬 分析指有望跑贏歐美 受惠貨幣政策續寬鬆 經濟活動加快

日本東證指數昨收報2127.18點，終創出1990年8月泡沫經濟爆破以來約33年高位。日經指數昨收市升超過200點，逼近3萬點大關，創52周高位。摩通日股首席策略師Rie Nishihara的報告指出，根據最新一季財報，東京證交所主要市場的上市企業獲利優於預期，表現勝於歐美企業。

巴郡建倉信用卡公司Capital One

高盛及麥格理的策略師均認為，日本牛市的理由充分，東京證券交易所鼓勵企業推出資本改善計劃，有助提振估值，而寬鬆的貨幣政策，起推波助瀾的作用。長期受通縮困擾的日本經濟，隨着經濟活動加快，價格上行壓力正在恢復，這有別於歐美發達經濟體恐面臨滯脹的困境。

瑞士百達（Pictet）財富管理的分析指出， 只要日本央行寬鬆政策不變，日股仍會跑贏歐美。麥格理資本證券日本研究部副主管Neil Newman表示，現已進入日本兩至三年牛市期，日本市場有廣度和深度，流動性良好，企業盈利看來穩健，將引起更多關注。

巴菲特本月在投資旗艦巴郡（美：BRK.A；BRK.B）的股東大會表示，4月前往日本的部分原因，是為了向日本商社介紹巴郡未來舵手阿貝爾（Greg Abel），希望與日本商社展開長期合作。巴菲特對日本市場的認可，吸引更多外資湧入。東京證券交易所數據顯示，4月海外交易員淨買入價值158億美元日本股票，是2017年10月以來最高。

面對美國地區銀行動盪，巴郡第一季大幅調整了金融股組合，沽清紐約梅隆銀行（美：BK）及美國合眾銀行（美：USB），另建倉信用卡公司Capital One（美：COF），刺激該股早段升逾5%。至於巴郡早於去年首季已清倉的富國銀行（美：WFC），同意向股東支付10億美元解決一宗集體訴訟。該訴訟指控富國在2016年假帳醜聞後，誇大其改善企業治理的進展。富國股價昨早段微跌。

美零售恢復增長0.4% 仍遜預期

此外，美國零售銷售額在上月恢復增長。該國零售銷售額繼2月和3月按月均跌0.7%後，在4月按月反彈0.4%，但升幅較預期低0.4個百分點。美國家居裝飾及建材零售商家得寶（Home Depot）（美：HD）上季收入遠遜預期，並下調全年展望，股價早段跌逾1%。美國財長耶倫重申最快於6月1日面臨債限死線，市場關注美國總統拜登與共和黨籍的眾議院議長麥卡錫在美國時間周二下午進行債限談判，美股3大股市早段偏軟，道指跌逾200點。

（綜合報道）

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