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經濟

名創優品上季經調整利潤急增3.4倍

【明報專訊】名創優品（MINISO）（9896）昨日公布上季業績，受內地復常推動，首季經調整淨利潤4.83億元（人民幣，下同），按年急增3.4倍，主要受惠去年同期低基數效應，惟按季亦增長29.5%。主席兼首席執行官葉國富於業績記者會上透露「五一黃金周」銷情，內地線下店舖商品交易額（GMV）按年升75％，平均每間店GMV升45％。名創優品昨日收報34.05港元，全日升2.56％。

續增分店 料毛利率有上升空間

集團首季列帳淨利14.66億元，按年急升3.8倍，按季增長32.4%；同期收入按季升18.4％至29.54億元，按年更升26.2%。季內，毛利按季升16.5％至11.62億元，按年升64.4％；毛利率按季微跌0.7個百分點至39.3％，按年提升9.1個百分點。首席財務官兼副總裁張靖京表示，現時內地產品毛利率已超過60％目標水平，相信隨着供應鏈持續改善，開店擴張，目前毛利率仍有上升空間。

截至3月底，門店數量按季多開74間至5514間。當中內地門店數量增58間至3383間，海外門店多開16間至2131間。集團同時公布4月份中國線下門店GMV按年升約八成，中國門店同月的平均單店GMV已大約回復至2019年同期水平的的85%。

葉國富表示，3年疫情期已過去，內地業務踏入復蘇，收入按季升42.8％至21.53億元，按年升18.1％。張靖京表示，內地經濟復蘇情况勝預期，線下消費增長強勁，有信心今年內地開店目標能超過250間至350間，首季有約2％至3％新店集中在一線、二線城市。

相關字詞﹕毛利 名創優品

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