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經濟

阿里：SEC關注VIE架構內地監管風險

【明報專訊】阿里巴巴（9988）公布，2022年度（截至2022年3月底）業績已通過美國證交會（SEC）審批，退市危機有望解決。消息影響所及，阿里美股（美：BABA）周一晚股價升3.52%，到昨日阿里港股接力再升0.35%。前晚在美上市中概股金龍中國指數亦受惠而於周一晚勁升4.1%，收報6660點。

SEC要求分列各業務財務狀况

阿里刊發公告披露，自去年9月7日SEC先後3次來信反覆查問，主要關注到阿里的VIE（即可變利益實體）架構，並認為該集團應在披露中提到，內地監管機構若不准使用有關結構，會致業務顯著改變並產生營運及法律風險。SEC亦要求阿里講解在VIE結構下如何錄得現金流，更關注到阿里各層級公司運作是否獲中國證監會及國家互聯網信息辦公室批准，提出要交代國家互聯網信息辦公室加大監察所帶來的風險。

該會亦要求阿里分列各業務的財務狀况、公司間內部交易等資訊，同時直指在螞蟻集團的收益佔比逾四成，因此認為要在財務報表作全期披露。另由於阿里披露會在港安排主要上市，因此要求解釋對在美國上市地位的影響。

阿里委託律師回應指，因應SEC的關注，會以摘要形式就VIE架構、內地營商、被SEC認定的發行人及在美國可能遭遇除牌的風險作披露，並強調各營運的公司均取得營運所需證照。同時該集團會執行程序及監控機制，按適用法規管理在業務架構內的資金流，支持業務上的需要，並認為現行綜合入帳的做法適當，及反駁SEC稱，螞蟻集團其實只佔收入少於兩成，現時披露適當。

其因應提供架構圖，交代VIE的合約安排，及列表顯示現金流，並重申阿里的業務形成生態圈，若將各業務運作收入及成本分列，或存在誤導投資者風險。該行強調，阿里會密切留意監管當局舉措，同時交代ADS與港股兌換安排。最終SEC經審核後，於4月12日通過審查。

相關字詞﹕螞蟻集團 美國證交會 阿里巴巴

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