QME伙LME研推鋰電池金屬合約

董峰昨日在港舉行LME亞洲金屬研討會期間表示，QME正與LME合作研究，推出碳酸鋰、硫酸鎳及鈷金屬合約的可能性。該3種金屬同為電動車用鋰電池的主要原材料，董峰直指「電動車所用電池金屬已成為投資及併購的主要對象」。

產品可香港倫敦交易

LME行政總裁Matthew Chamberlain則表示，LME與QME可以合作之處，在於所謂的「現貨市場」（spot market）交易。他解釋對碳酸鋰或硫酸鎳等金屬的參與者而言，QME可以錄得很可靠的人民幣計算價格，按此價格，LME可以推出合約產品，無論在香港還是倫敦交易也可以。

LME：努力重建市場信心

另外，Matthew Chamberlain在接受彭博社訪問時表示，在去年3月的期鎳大挾淡倉及取消交易爭議後，LME仍在努力重建市場對其鎳金屬合約的信心。「每一天、每星期，都在爭取別人的信心。信任不會在一夜間建立起來，但很希望人們認同我們在鞏固信任上在做正確的事情」。

在去年的期鎳交易爭議後，LME至今仍未重啟亞洲時段交易。期貨仍為LME各項金屬合約中交投表現最差的合約，今年以來成交下跌約28%，相對期銅及期鋁合約同期分別稍減2%及5%。港交所在上月底的最新季報披露，目前累計有5宗向LME及LME Clear申索個案，惟現階段「沒有足夠資料估量」，暫未為訴訟作撥備。據報5項申索合共涉資逾5.8億美元。