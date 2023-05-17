百度首季經調整盈利升近五成

【明報專訊】內地科網股百度（9888）昨收市後公布首季業績，季內淨利潤按年虧轉盈，賺58.25億元（人民幣，下同），勝預期。非公認會計準則淨利潤亦勝市場預期，按年升48％至57.27億元，按季升7％（見表）。集團創始人、董事長兼首席執行官李彥宏於業績記者會上表示，廣告收入增長和智能雲盈利推動經營利潤率按年明顯改善。新產品聯天機器人「文心一言」將逐漸融入百度產業線。百度績前收報124.3港元，全日升2.8％。
上季總收入按年升10％至311.44億元，按季跌6％。當中百度核心收入按年升8％至229.98億元， 按季跌10％。其中在線營銷收入結束過去4季跌勢，按年升6％至166億元，主要受惠內地經濟復常，帶動旅遊業、商業和本地服務需求，各行各業加大營銷預算。李彥宏表示，廣告盈收恢復積極增長，預計廣告商將投放更多資金推廣，加上「文心一言」賦能商業產品，相信商戶流量和黏性將進一步提升。
智能雲業務實現盈利
季內，非公認會計準則智能雲業務實現盈利，其收入按年升8％至42億元，李彥宏表示，集團自去年第二季以來一直試圖提升雲業務利潤率，透過淘汰劣質產品和業務，投資建構標準化AI解決方案，高效複製給不同客戶，以提升競爭力，智能雲於去年第四季開始進入高速增長，相信未來幾季將持續升幅。
李彥宏又指，收到不少企業客戶表示有興趣將「文心一言」技術融入雲業務中，以提升生產力，如涉及金融軟件、教育和在線遊戲的企業客戶。他又表示， 展望未來，百度仍將重點實現雲業務健康增長，以進一步提升利潤率，會利用大模型聯天機器人優勢搶佔市場，相信雲業務在行業內能實現長期可觀增長。
智能駕駛方面，自動駕駛服務「蘿蔔快跑」訂單按年升2.4倍至66萬單，按季升18％。移動生態方面，百度App 3月MAU（月活躍用戶）按年升4％至6.57億戶。愛奇藝日均總訂閱會員數按季淨增長1700萬戶至1.29億戶。