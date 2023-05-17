百度首季經調整盈利升近五成

上季總收入按年升10％至311.44億元，按季跌6％。當中百度核心收入按年升8％至229.98億元， 按季跌10％。其中在線營銷收入結束過去4季跌勢，按年升6％至166億元，主要受惠內地經濟復常，帶動旅遊業、商業和本地服務需求，各行各業加大營銷預算。李彥宏表示，廣告盈收恢復積極增長，預計廣告商將投放更多資金推廣，加上「文心一言」賦能商業產品，相信商戶流量和黏性將進一步提升。

智能雲業務實現盈利

季內，非公認會計準則智能雲業務實現盈利，其收入按年升8％至42億元，李彥宏表示，集團自去年第二季以來一直試圖提升雲業務利潤率，透過淘汰劣質產品和業務，投資建構標準化AI解決方案，高效複製給不同客戶，以提升競爭力，智能雲於去年第四季開始進入高速增長，相信未來幾季將持續升幅。

李彥宏又指，收到不少企業客戶表示有興趣將「文心一言」技術融入雲業務中，以提升生產力，如涉及金融軟件、教育和在線遊戲的企業客戶。他又表示， 展望未來，百度仍將重點實現雲業務健康增長，以進一步提升利潤率，會利用大模型聯天機器人優勢搶佔市場，相信雲業務在行業內能實現長期可觀增長。

智能駕駛方面，自動駕駛服務「蘿蔔快跑」訂單按年升2.4倍至66萬單，按季升18％。移動生態方面，百度App 3月MAU（月活躍用戶）按年升4％至6.57億戶。愛奇藝日均總訂閱會員數按季淨增長1700萬戶至1.29億戶。