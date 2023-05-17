憧憬MLF減息 6月或降0.1厘

匯豐報告指，本月MLF雖沒減息，但適量淨投放250億元人民幣，認為人行會傾向使用以量為基礎的政策工具，提供信貸支持。該行預計今年第二季度將通過降低存款準備金率0.25個百分點、增加MLF淨投放和公開市場操作等方式，提供更多支持以保持流動性充裕，繼續以減稅降費、地方債券發行等財政政策支持經濟。

分析：對增進投資作用不大

ING銀行大中華經濟師彭藹嬈則認為MLF減息對增進投資作用不大，因為銀行貸款用作投資的活動在首季最為活躍，而且首季數據顯示貸款相當火爆。現時問題是企業貸款後不願意投資，因此當局推動降低存款利率令企業運用資金。她認為中央政府需要繼續推動科技和新能源基建投資，否則內地經濟在第二和第三季後，反彈可能無以為繼。