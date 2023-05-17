明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

憧憬MLF減息 6月或降0.1厘

【明報專訊】隨着內地經濟開始恢復，人民銀行貨幣政策由上季的「逆周期調節」，改為「合理適度、有進有退」，作為貸款基準利率定價參考的中期借貸便利（MLF），已有9個月保持不變。不過彭博認為，內地經濟復蘇不平均，雖然消費受旅遊和餐飲推動，不過固定資產投資放緩反映政府投資未能推動投資增長，生產活動可能持續面臨下行壓力，認為人行擴大貨幣寬鬆必要愈來愈高，或最快在6月下調MLF利率0.1厘。

匯豐報告指，本月MLF雖沒減息，但適量淨投放250億元人民幣，認為人行會傾向使用以量為基礎的政策工具，提供信貸支持。該行預計今年第二季度將通過降低存款準備金率0.25個百分點、增加MLF淨投放和公開市場操作等方式，提供更多支持以保持流動性充裕，繼續以減稅降費、地方債券發行等財政政策支持經濟。

分析：對增進投資作用不大

ING銀行大中華經濟師彭藹嬈則認為MLF減息對增進投資作用不大，因為銀行貸款用作投資的活動在首季最為活躍，而且首季數據顯示貸款相當火爆。現時問題是企業貸款後不願意投資，因此當局推動降低存款利率令企業運用資金。她認為中央政府需要繼續推動科技和新能源基建投資，否則內地經濟在第二和第三季後，反彈可能無以為繼。

相關字詞﹕減息 貨幣政策 中國經濟 人民銀行

上 / 下一篇新聞

內地4月零售工業固投齊遜預期 經濟復蘇不平均 服務業指數按年升幅加快
內地4月零售工業固投齊遜預期 經濟復蘇不平均 服務業指數按年升幅加快
百度首季經調整盈利升近五成
百度首季經調整盈利升近五成
安永料內銀今年淨息差仍受壓 惟收窄幅度有限
安永料內銀今年淨息差仍受壓 惟收窄幅度有限
QME伙LME研推鋰電池金屬合約
QME伙LME研推鋰電池金屬合約
內地App下架 富途老虎證券插9%
內地App下架 富途老虎證券插9%
京東阿里傳好消息 科網力撐港股 獲對冲基金加倉 阿里年報通過SEC審查
京東阿里傳好消息 科網力撐港股 獲對冲基金加倉 阿里年報通過SEC審查
阿里：SEC關注VIE架構內地監管風險
阿里：SEC關注VIE架構內地監管風險
花樣年：TCL反對重組 對方顧慮不明確
花樣年：TCL反對重組 對方顧慮不明確
旭輝系換核數師 上會栢誠頂替德勤
旭輝系換核數師 上會栢誠頂替德勤
高盛料上葡京下季收支平衡 倡買入澳博
高盛料上葡京下季收支平衡 倡買入澳博
名創優品上季經調整利潤急增3.4倍
名創優品上季經調整利潤急增3.4倍
巴菲特沽清台積電 股價昨漲2%
巴菲特沽清台積電 股價昨漲2%
日經衝三萬 分析指有望跑贏歐美 受惠貨幣政策續寬鬆 經濟活動加快
日經衝三萬 分析指有望跑贏歐美 受惠貨幣政策續寬鬆 經濟活動加快
Vodafone擬3年裁員1.1萬 佔員工比例逾一成
Vodafone擬3年裁員1.1萬 佔員工比例逾一成
馬斯克收傳票 捲摩通與富豪淫媒案
馬斯克收傳票 捲摩通與富豪淫媒案
張兆聰：受惠蘋果頭戴裝備 高偉候低吸
張兆聰：受惠蘋果頭戴裝備 高偉候低吸
涂國彬：美債務上限難善罷 金價待守二千關
涂國彬：美債務上限難善罷 金價待守二千關
技術取勝：昆侖能源7元成重要支持
技術取勝：昆侖能源7元成重要支持
劉思明：天能具分拆憧憬 現價值博
劉思明：天能具分拆憧憬 現價值博
周顯：商廈巿道可見將來難好
周顯：商廈巿道可見將來難好
湯文亮：本幣化國家 資源須充足
湯文亮：本幣化國家 資源須充足
創銀七五折續租中環商廈 5年慳逾億 涉逾8萬呎樓面 月租減至608萬每呎75元
創銀七五折續租中環商廈 5年慳逾億 涉逾8萬呎樓面 月租減至608萬每呎75元
內地客1.8億 購上環德輔道中舖
內地客1.8億 購上環德輔道中舖
公司客購ST. GEORGE'S兩伙 豪付逾6500萬辣稅
公司客購ST. GEORGE'S兩伙 豪付逾6500萬辣稅
蔚藍東岸推10伙 合資格買家獲最多10%現金回贈
蔚藍東岸推10伙 合資格買家獲最多10%現金回贈
裕泰苑繳辣稅仍賺56%
裕泰苑繳辣稅仍賺56%
麗展元朗中心申寬地積比建逾千伙
麗展元朗中心申寬地積比建逾千伙
瑜一．天海位處單邊 景觀更佳
瑜一．天海位處單邊 景觀更佳
區內名校多 料吸引家庭客
區內名校多 料吸引家庭客
劉敬華：M&G：美銀行危機顯亞洲吸引
劉敬華：M&G：美銀行危機顯亞洲吸引