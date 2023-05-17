內地4月零售工業固投齊遜預期 經濟復蘇不平均 服務業指數按年升幅加快

明報記者 歐陽偉昉

去年4月上海因新冠疫情封城，在低基數效應下，今年4月零售總額按年升18.4%，經季節調整後按月增長0.49%（見圖），較3月增速降0.29個百分點。服務業持續回升，4月服務業生產指數按年增13.5%，增速較3月高4.3個百分點。

匯豐報告指出，消費復蘇仍然持續，餐飲收入按年上升43.8%，與外出消費相關的服裝、珠寶等亦按升逾三成，即使計及低基數效應，但兩年複合平均增長率（CAGR）仍見增長。不過消費持續轉向服務業，削弱商品需求，通訊產品、家用電器和日常用品銷售兩年複合平均增長率則見下跌。

匯豐：或需更多政策提振信心

首4個月固定資產投資按年增速較首3個月放緩0.4個百分點，經季節調整後按月下跌0.64%，投資繼續由國企主導，民企投資按年只增0.4%。首4個月全國房地產開發投資按年下跌6.2%，較首3個月多跌0.4個百分點，不過全國商品房銷售面積按年增速加快4.7個百分點至8.8%，銷售額按年跌幅收窄1.4個百分點至0.4%。匯豐指，加上4月住戶中長期貸款減少1156億元，反映當局或要更多政策支持需求和提振信心。

匯豐指出，4月數據反映由服務業帶動的消費復蘇，尚未推動至更廣泛的經濟活動。外需繼續面臨壓力，內需復蘇趨勢也有所減弱。目前仍處於復蘇周期的早段，當局需要擴大經濟活動，為企業增加資本支出和勞動力市場帶來足夠的信心。

16至24歲青年失業率20.4%

4月城鎮調查失業率按月改善0.1個百分點，不過市場關注的16至24歲青年失業率，按月再升2.1個百分點，至20.4%的有紀錄新高。

分析：電器電動車補貼料加大

ING銀行大中華經濟師彭藹嬈表示，即使去年4月疫情影響物流令出口受阻，但今年4月出口貨值在低基數下按年只升0.7%，因為出口佔工業生產很大部分，工廠未能吸納青年失業人口，也帶動整個勞動市場工資下降。雖然現時零售數據顯示，內地居民消費審慎但仍然願意花費，5月和暑假零售仍可看好，不過失業問題最終會影響零售復蘇的持續能力。她預期內地會加大電器、電動車等消費補貼，帶動內需以支持就業。