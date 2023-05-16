戈林董事屋售1.15億元

大摩高層賣貨 呎價首破3萬

資料顯示，上述戈林董事屋，實用面積3613方呎，4房4套間隔，連4777方呎花園，內設豪裝，本月初以1.15億元售出，實呎31,830元，首破3萬元，售價及呎價均創項目新高。代理表示，物業原叫價高達1.5億元，現減價3500萬元或23%。原業主包括摩根士丹利亞洲私募股權部首席執行官周玄沁及相關人士，於2011年以約1.062億元一手購入，帳面獲利880萬元或約8%。

敦皓複式2600萬沽 7年勁蝕四成

不過，西半山敦皓一個低層D2室，實用面積1073方呎，屬複式2房1套間隔，上月底以2600萬元易手，實呎24,231元，原業主2016年10月以3152.8萬元一手購入，2020年由財務公司承造1900萬元貸款，現帳面蝕552.8萬元。不過，據資料顯示，雖然原業主購入時已持有香港身分證，惟仍需付樓價23.5%買家印花稅及雙倍印花稅，料為新香港人，即當年需付稅款涉約741萬元，若連其他使費計料實蝕約1320萬元或42%。

新港人沽匯璽4房 5年實蝕約8%

另中原首席分區營業經理黃家全表示，南昌站匯璽5A座高層B室，實用面積1235方呎，4房雙套房間隔，望開揚海景，以3500萬元易手，實呎28,340元。資料顯示，原業主名字以普通話拼音，料為新香港人，於2018年9月以約3605萬元一手購入，帳面需蝕讓105萬元，若連使費及發展商當時提供之回贈計，料實蝕約280萬元，實際蝕幅近8%。

此外，香港置業首席高級營業經理傅志煌稱，將軍澳維景灣畔8座高層G室，實用面積484方呎，2房間隔，以約838萬元成交，實呎17,314元。原業主2020年3月以約836萬元購入，連使費計後料實蝕約46萬元或5.5%。