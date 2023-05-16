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經濟

香港地產

天瀧特色戶逾億沽 呎價5.5萬雙破頂 頂層4房連平台易手 8日累售13伙吸金6億

【明報專訊】綜合市場資訊，5月上半月整體新盤成交錄約545宗，昨日更不乏大額一手成交；恒地（0012）等六大發展商合作，樓花期長約16個月的啟德跑道區天瀧，連沽兩伙吸金逾1.57億元，新售出單位包括第8座頂層31樓A室，實用面積1890方呎4房間隔、連405方呎平台特色戶，成交價1.0395億元（不連車位），實呎5.5萬元，買家採建築期付款，創項目最高成交價、呎價紀錄，為跑道區本月暫時最大額成交。

明報記者 林可為

天瀧亦新售出一伙標準4房戶，為第5座27樓實用面積1382方呎B室，成交價5390萬元（不連車位），實呎3.9萬元，買家採180日付款法。天瀧自本月8日錄得首批成交以來，過去8日累售13伙，吸金逾6.1億元。翻查資料，跑道區住宅最高成交呎價，由華潤置地（海外）和保利（0119）合作發展的澐璟所創下，項目一個實用面積2088方呎4房戶，今年2月以逾1.2億元沽出、實呎逾5.77萬元。

瑜一‧天海最快今日加推單位

至於啟德全區私宅最高成交呎價，由恒地同系THE HENLEY I，於2021年5月所創下，項目一個實用面積1350方呎3房連天台特色戶，成交價逾8354萬元、實呎達6.18萬元。另一市區焦點新盤，華懋和港鐵（0066）合作、樓花期長約一年半的何文田站站瑜一‧天海，上周公布以折實均呎2.67萬元首推90伙後，華懋集團銷售總監封海倫稱，項目上周六開放設荃灣的示範單位以來，暫收約1000票，超額認購10倍。

封海倫表示，瑜一‧天海最快今日加推最少45伙應市，擬本周進行首輪銷售。此外，項目全數單位均配備德國品牌Miele最新的Generation 7000廚房家電系列，其中8伙4房頂層特色戶及天際特色戶，均配備零售價價值逾39萬元的Miele廚房家電。

意堤特色戶5229萬沽 實呎2.8萬破頂

其他新盤方面，香港興業（0480）旗下愉景灣意堤，新售出第6座18樓A室，屬實用面積1844方呎4房間隔、連1843方呎平台特色戶，成交價5228.8萬元、實呎2.83萬元，創項目成交價和呎價最高紀錄。

信置（0083）旗下、已屆現樓的馬鞍山Silversands，亦售出第2座5樓B室，實用面積1249方呎4房間隔，成交價2956.9萬元，實呎2.36萬元。

信置與會德豐等合作的西南九龍長沙灣維港滙II，亦以1820萬元售出第6座7樓C室，實用面積790方呎3房戶，實呎2.3萬元。

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